Suriye’deki çatışmaların yeniden alevlenmesinin, yeni bir sığınmacı akınının olması yönünde endişeler yarattığı belirtildi.

Politis gazetesi “Suriye’deki Çatışmaların Yeniden Canlanmasından Yeni Sığınmacı Akını Tehlikesi” başlıklı haberinde, Suriye’deki düzensiz durumun, bölgedeki yeni olgular ve muhtemel yeni sığınmacı akını tehlikesiyle birlikte, yeni endişelere neden olduğunu yazdı.

Gazete, Suriye’den Güney Kıbrıs’a yönelik yoğun sığınmacı akınının zaten son yıllarda yaşanmasına bağlı olarak yeni bir akının yaşanacağına dair korkunun bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Göç Müsteşarlığı gazeteye yaptığı açıklamada, manzaranın netleşmemesi ve yeni bir mülteci akını olacağına dair göstergelerin bulunmamasına karşın gelişmelerin yakından izlendiğini, Rum Yönetimi’nin de hazırlık içerisinde olduğunu ifade etti.