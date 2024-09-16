İngiliz Sunday Times gazetesi, ülkenin yeni Başbakanı Keir Starmer’ın, zengin bir işadamı ve İşçi Partisi bağışçısının, eşi Victoria için aldığı pahalı kıyafetleri beyan etmeyerek, parlamento kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

Sunday Times'a göre, temmuzdan bu yana görevde olan Starmer, İşçi Partisi'nin önde gelen bağışçılarından işadamı Waheed Alli'nin eşi için kişisel alışveriş, kıyafet ve tadilat masraflarını karşıladığını açıklamadığı için soruşturuluyor.

Başbakanın, parlamentonun web sitesinde harcamaların kamuoyu ile paylaşıldığı sekmede, Alli'den birden fazla çift gözlük, iş kıyafetleri ve konaklama dahil olmak üzere çeşitli bağışlar aldığı gösteriliyor.

Sunday Times, bu bağışların beyan edildiğini ancak eşine verilen kıyafetlerin beyan edilmediğini bildirdi.

İngiltere Başbakanlığı 10 Numara’dan bir sözcü Reuters'a yaptığı açıklamada, Starmer ve ekibinin göreve gelirken yetkililerden tavsiye aldıklarını ve bu tavsiyelere uyduklarına inandıklarını söyledi.

Sözcü, “Ancak, bu ay yapılan daha kapsamlı bir sorgulamanın ardından, başka kalemler de beyan ettik” dedi.

Waheed Alli, İngiliz medya girişimcisi ve online moda perakendecisi ASOS'un eski başkanı.

-Muhafazakar Parti: "Kapsamlı soruşturma başlatılsın"

İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası davranış kuralları uyarınca parlamento üyeleri, çalışmalarını etkilediği düşünülebilecek mali çıkarları hakkında bilgi vermek zorunda.

Muhalefetteki Muhafazakâr Parti’nin sözcüsü, “parlamento kurallarının açıkça görülen ciddi ihlalleri” konusunda kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy dün BBC’ye yaptığı açıklamada, "Keir Starmer ve eşi Victoria'nın İngiltere’yi temsil ederken en iyi şekilde görünebilmek için kıyafet bağışlarını kabul ettiklerini" söyledi.

Bağışlarla ilgili bir soru üzerine Dışişleri Bakanı, diğer ülkelerin liderlerin kıyafetleri için vergi mükellefleri tarafından finanse edilen cömert bütçeleri olduğunu öne sürdü.

Lammy, “ABD başkanları ve first lady'leri de, ABD halkı adına en iyi şekilde görünmeleri için vergi mükellefleri tarafından ödenen devasa bir bütçeye sahiptir” dedi.