SUNAT ATUN : “DESPOT VE DİKTATÖRCE BİR ANLAYIŞ.”
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN SONA ERMESİNİN AARDINDAN CTP’NİN MECLİSİ KİLİTLEME VE ÇALIŞTIRMAYARAK KAOSU BÜYÜTMEYE YÖNELİK ORTAYA KOYDUĞU DURUŞA KARŞI UBP-DP-YDP MİLLETVEKİLLERİ MECLİS MAVİ SALONUNDA SON GELİŞMELER İLE İLGİLİ BASIN TOPALNTISI DÜZENLEDİ.
“ANAYASA’YA AYKIRI, DEMOKRASİ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR.”
BASIN TOPLANTISINDA KONUŞAN UBP MECLİS GRUP BAŞKAN VEKİLİ VE MAGOSA MİLLETVEKİLİ SUNAT ATUN, CTP’Lİ MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI FAZİLET ÖZDENEFE'NİN YETKİSİ OLMAMASINA RAĞMEN HÜKÜMETİN OYLAMA YAPILMASI TEKLİFİNE OYLAMA YAPILMAYACAĞI CEVABINI VERMESİNİ SERT BİR DİL İLE ELEŞTİREREK “BU TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUMDUR. ÖNERİNİN DİKKATE ALINMASINI DAHİ OYLATMAKTAN VE OYA SUNMAKTAN KAÇINMAKLA ÜLKE DEMOKRASİSİ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR. BU DURUM ANAYASA’YA DA AYKIRIDIR.” DEDİ.
EN DEMOKRATİK HAK OLAN OYLAMAYI YAPTIRMAYI MECLİS BALKAN YARDIMCISININ REDDETTİĞİNİN ALTINI ÇİZEN ATUN “CTP VE FAZİLET ÖZDENEFE BUGÜN HEM ANAYASAYI HEM İÇ TÜZÜĞÜ İHLAL ETMİŞLERDİR” DEDİ.
“DESPOT VE DİKTATÖRCE BİR ANLAYIŞ. DEMOKRASİ KATLEDİLMİŞTİR”
HÜKÜMETİN TALEBİ OLAN ÖNERİYİ GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK YA DA REDDETMENİN DESPOT VE DİKKATÖRCE BİR ANLAYIŞ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZEN ATUN BUNUN KENDİSİNDEN BAŞKA HİÇ KİMSEYİ, KENDİ SİYASETİNDEN BAŞKA HİÇ KİMSENİN VARLIĞINI, FİKRİNİ VE DÜŞÜNCESİ KABUL ETMEMEK OLDUĞUNU VURGULAYARAK “BUNU GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK, DEMOKRASİYİ KATLETMEK ANLAMINDADIR” DİYE KONUŞTU.
“MECLİS BAŞKANI’NIN YETKİLERİNE DARBEDİR, MECLİSİ İŞGAL GİRİŞİMİDİR.”
CTP’Yİ ANAYASA’NIN GEREKLERİNİ YAPMAYA VE MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİNE GÖRE HAREKET ETMEYE DAVET ETTİKLERİNİ İFADE EDEN ATUN, KONUŞMASININ DEVAMINDA “MECLİSİN GASBI, İŞGALİ VE SAYIN MECLİS BAŞKANININ YETKİLERİNE DARBE YAPMA GİRİŞİMİ VE ÖNERİYİ OYLATMAKTAN KAÇINMAK CTP’NİN HİÇBİR DEMOKRATİK TEAMÜLE RİAYET ETMEDİĞİ VE HUKUK TANIMAYAN BİR YÖNETİM SERGİLEMESİDİR” DEDİ.
“ZİYA ÖZTÜRKLER’İN MECLİS BAŞKANLIĞI MEŞRU VE HUKUKİDİR”
MECLİSTE KULLANILAN DİLİ KINADIKLARINI DA VURGULAYAN ATUN, ZİYA ÖZTÜRKLER’İN MECLİS BAŞKANLIĞINN MEŞRU VE HUKUKİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:
““SAYIN ZORLU TÖRE’NİN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE GEÇERLİ OLAN 5 İMZALI TUTANAK VAR İSE SAYIN ZİYA ÖZTÜRKLER’İN SEÇİMİNDE DE GEÇERLİ OLAN 5 İMZALI TUTANAK VAR. AKABİNDE SEÇİMİ KAZANAN ÖZTÜRKLER, BAŞKANLIK KÜRSÜSÜNDEN VE OTURUM YÜRÜRLÜKTEYKEN İLAN EDİLMİŞTİR. RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ VE SÜREÇ TAMAMLANMIŞTIR. HERHANGİ BİR İTİRAZ VAR İSE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU KAPISI HER ZAMAN AÇIKTIR.”
ÜLKENİN, DEVLETİN VE VATANDAŞIN BİR DAKİKA BİLE KAYBEDECEK VAKTİ KALMADIĞINI İFADE EDEN ATUN, “BU KADAR SORUMSUZLUK YETER” DİYEREK SÖZLERİNE SON VERDİ.