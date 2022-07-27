Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Öncelikle şunu kabul etmek gerek…
Sunat Atun’un Maliye Bakanlığına atanması tamamen deniz aşırı istek ve ricalarla gerçekleştirilmiştir!
AKSA’nın patronu Cemil Kazancı bastırmış ve Atun’u o makama atanmasını sağlamıştır…
Kıb-Tek de bu gerekçe ile Maliye Bakanlığı’nın altına alınmış ve yeni hükümetin ilk icraatları arasında AKSA’nın borçları devletin üzerine alınarak istenen gerçekleştirilmiştir.
Türkiye de bu konuda cömert davranıp borcun yarısının ödenmesi için bizim Maliye Bakanlığı’na kaynak yaratmıştır!
Kalan borç da hepimizin üzerinedir…
Üstel’in Kıb-Tek’i Maliye Bakanlığının altından alıp Başbakanlığa bağlaması operasyonun ilik adımıdır!
Sonuçta beklenen olmuş ve Sunat Atun bakanlık görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır…
Peki istifa etmese ne olacaktı?
Başbakan Üstel birkaç gün içinde kendisini görevden alacak ve artık sonraki gelişmeleri bekleyecekti…
Yine de Üstel’in aldığı karar cesaret isteyen bir karardır!
Bundan sonra ne olacağı şimdilik belli değildir ama siyasette son zamanlarda yaşanan gelişmeler bile ileriki günlerin hayli hareketli geçeceğinin bir göstergesidir…
…
Çarşı pazarda bize en fazla sorulan soruların başında gelen şudur;
Sunat Atun, artık Başbakanlığın en güçlü adayıdır!
Bu konuda çok ciddi bir görüş birliği var…
Tabi ki onun başbakan olmasını bekleyenlerin ardında da Türkiye’nin pozisyonu öne çıkmaktadır!
Ama buradaki en önemli detay UBP MYK’sının daha geçen haftalarda aldı kararla Atun’un bakanlık görevinden alınmasını onaylamasıdır…
Bu karar resmi olarak alınmasa da siyasi kulislerde çok tartışılmış ve yorumlara neden olmuştur!
UBP’ye bu Atun’un Başbakan olması için bir takım baskılar yapılması da mümkündür ama çok büyük ihtimalle de eğer bu karara uyulursa lütfen yazın bir yere UBP’nin çöküş süreci de böylelikle başlayacaktır…
Çöküşün adı da ‘artık yeter’ olacaktır!
Onun için bize soranlara buradan da belirtelim;
Sunat Atun’un Başbakanlık koltuğuna oturması imkansız gibi bir şeydir…
Ama bizde ‘siyasette dün dündür’ derseniz ona da katılmamak elde değil!
…
Bu gelişmelerden sonra Başbakan Üstel’in bayına neler gelecek bilemiyoruz ama bir anlamda da eline tarihi bir fırsat geçmiştir…
Başbakanlık Denetleme Kurumu’nun Kıb-Tek dosyası masasının üzerindedir!
Şöyle içini açıp neler var diye baktı mı bilmiyoruz ama içinde eski iki bakanında olduğu türlü suçlamalar olduğunu iyi biliyoruz…
Ve tabi ki eski yönetim kurulu üyeleri!
Ve bir takım iş insanları…
Kurum üzerinden birilerinin cebine haksız yere giren milyon dolarlar!
Üstel bu konuda daha ilk günden tavrını koşmuşsa da bu kararlılığı ne kadar devam edecektir onu da önümüzdeki günler gösterecektir…
Eğer yeteri kadar cesaretini gösterebilir ve yapılan soruşturmanın ardından devleti hortumlayanlar birer birer mahkeme huzuruna çıkarılır hatta hapsi boylarsa işte o zaman Üstel için de yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır!
…
YÖDAK meselesini de tabi ki kesinlikle unutmuyoruz sürekli gündemde tutmaya da devam edeceğiz…
Yüksek lisans diplomasını bir türlü gösteremeyen bir üye ıslak imzasız istifasını açıklamıştır!
Yani dolandırmıştır bu dolandırıcılık üzerinden haksız kazanç elde etmiştir…
Kendisine kefil olan YÖDAK Başkanı bu konuda sessizliğini sürdürürken atamanın atına imza atan Cumhurbaşkanı da sanki böyle bir şey hiç olmamış gibi sessiz kalmayı yeğlemektedir!
Başbakan Üstel buyursun bu konuyu da masaya yatırıp işlenen suçun yargıya taşınmasını sağlayabilirse ki bunun önünde hiçbir engel yoktur, kendi hanesine artı puan olarak yazılacaktır…
Yok, aksine ben birkaç ay daha başbakan olarak kalayım da sonrasında ne olursa olsun derse ki umarız bunu yapmaz, sıradan bir Başbakandan öte gidemeyecektir!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, aldığınız son kararlar büyük cesaret isteyen türdendi ve lider olmanız için de iyi bir fırsattı, bakalım bundan böyle hangi gelişmelere gebe kalacağız. Bu arada Türkiye’ye sokulmayan KKTC vatandaşları konusunda ilgili makamlar cesur adımlar atamıyor bu iye de el atmak yine size düştü gibi görülüyor…
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Sayın Alişan ŞAN, dün Başbakan sizin de beklemediğiniz bir kararla Maliye Bakanı olmanızı sağlayarak en azından Gönyeli dengelerini korumuş oldu. Biraz erken bir karardı ama şimdi sorumluluk sırtınızda, önümüzdeki günlerde maaşları bile ödeyememe sıkıntı yaşayabilirsiniz, hayırlara vesile olsun…
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Sayın Turgay AVCI, diplomasını ibraz edemeyen kefil olduğunuz sözde YÖDAK üyesi konusunda soruşturma başlatıp başlatmayacağınız merak konusu olmuş ki bu yönde yoğun mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Eğer siz böyle bir girişimde bulunmazsanız biz kendi adımıza suç duyurusunda bulunmayı düşünüyoruz…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, iç güvenlik konusunda alacağınız önlemler paketi doğru bir icraat olacak ama şu anda ülkeni nen büyük güvenlik sorunu sözde Nijeryalı öğrenciler ve onların karıştıkları karanlık işlerdir. Bir araştırın bakalım en fazla hangi okulun kayıtlı öğrencileri listede bulunuyor…
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Sayın Meryem ÖZKURT, bugün özgürlüğünüze nihayet kavuşuyorsunuz gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Bu arada büyük ihtimalle BRT’deki müdürlük görevine dönmeyeceğiniz konuşulmaya başlandı. Aksine görev başı yapıp sizi cezaevine sokanlarla büyük bir mücadele başlatabilirsiniz…
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Sayın Selim SAYARI, Dış Basın Birliği Başkanlığınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu görev için iyi bir isimsiniz ancak siz yine de dış müdahalelere karşı önlem alarak görevinize başlayabilirsiniz. Gazetecilik onur ve haysiyetini de göz önünde bulundurmak gerek değil mi?
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Sayın Zorlu TÖRE, bırakın insanlar kendini nereli hissediyorsa hissetsinler. Ortalık resmen karıştı bu ülkenin ayrımcılığa değil birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan günlerden geçiyoruz.
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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, hem vekil hem de ülkenin tanınmış bir vekili olarak vaka sayılarının 10 kat daha fazla olduğu yönündeki açıklamanız teyide muhtaç gibi görülüyor. Sağlıkta muhalefet yerine mevcut yönetime destek olmak gerekmiyor mu? Sonra insanları bu kadar korkutmak da niye!
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, dün sabah saatlerine kadar Maliye Bakanlığı konusunda sizin isminize kesin gözüyle bakılıyordu ama yine de Gönyeli dengeleri korundu ve ne şiş yandı ne kebap. Artık bundan sonraki göreviniz yeni bakan arkadaşınıza destek olmalıdır…
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Sayın Kudret ÖZERSAY, son günlerdeki çıkışlarınız kamuoyunda sempati toplamaya devam ediyor. Biraz daha devam ederseniz partinizin dağınıklığını toplayabilir ve ilerisi için umut vaat edebilirsiniz…
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Sayın Türker YÜKSEL, DP G.Mağusa Belediye Başkan adaylığınızın kesinleştiğini duyduk. Sizin için öncelik kendinizi bölge insanına tanıtmak olacaktır. Bu konuda şimdiden hazırlıklara başlamakta yarar görüyoruz…