banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Şükran

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

24 Haziran 2021, 08:26

“Helikopter, KKTC’de çalışmak üzere görevlendirildi” cümlesini okuyunca aklım deli gibi çalışmaya başladı.

Evet evet… Cümle tam olarak buydu. Dün öğleden sonra Tarım Bakanımız KKTC’de görevlendirilen yangın helikopterini karşılamaya gidecekti!

***

Belki psikolojik danışmanlık eğitimlerindendir belki kişilik özelliklerimden… Ya da belki her ikisinden birden… Bir cümleyi duyunca satır aralarını değerlendirir, empati yapmaya çalışır acaba başka bir anlamı olabilir mi diye düşünürüm.

Bazen de şüphe ile bakarım… Hele ki de devlet yönetimi ile ilgili bir şey ise zaten başka türlüsünü yapmak mümkün değil.

Bunu, bu ülkede yaşayan herkes bilir!

Helikopter KKTC’de görev yapmak için görevlendirildi.

Tıpkı su işleri gibi, bazı branş öğretmenleri gibi, imamlar, hocalar gibi…

O zaman da düşünmek gerekiyor: helikopterin beraberinde getirecekleri neler olabilir?

Maddi manevi yükümlülükleri neler olabilir?

Hangi türden yükümlülüklerimiz olacak?

Tüm bunlara ek olarak helikopterin emir komutası kimde olacak?

Aniden Türkiye’nin bu helikoptere ihtiyacı olduğundan ne olacak?

Aynı anda bizim de ihtiyacımız olursa ne olacak?

Kim neye göre nasıl karar verecek?

Bunun bir de pilotu vardır elbet!

Bunun sorumlulukları ve yükümlülükleri hangi devlette olacak?

O kişi nerede yaşayacak ve yaşamıyla ilgili her türlü yükümlülük ve gereklilikler neye göre belirlenecek?

Hadi sosyal güvenlik protokolleri belli ya diğerleri?

Bu askerlik gibi bir düzenleme ile, Anayasa’nın geçici 10. Maddesi kapsamındaki gibi mi değerlendirilecek?

Amma çok soru birikiyor sıralamaya kalktığınızda!

Bunca sorunun birikmesi normal midir yoksa acaba bizim ülkemize has mıdır bu türden her şeyin altında bir gereklilik ya da anlatılanın dışında bir şeyler olma ihtimalini düşünüyor oluşumuz!

Garip ama gerçek!

Maalesef ülke gerçeklerimiz bizleri hiç istemediğimiz türden yaşam biçimlerine ve alışkanlıklara sürükleyerek çok da garip bir bakış açısı geliştirmemize neden oluyor.

İşte gerçekler böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Tam olarak neyin altından ne anlam çıkarmamız gerektiği ile ilgili söylemler ve bu söylemlerin ardında yatan asıl gerçeklerin merak edilmesi, yetkilerin önemli bir kısmı bizde olmadığından böyle gelişiyor.

Yıllar önce kamu görevlilerinin maaşlarından bir miktar para kesilmiş ve bununla yangın helikopteri alınacak denmişti. O paralara da ne olduğunu biz asla öğrenemedik. Şimdi hem paralar gitti hem de elimizde bize ait olmayan bir helikopter var.

Bana ait değilse, benim tam olarak komutasına sahip olmadığım anlamı da çıkmıyor mu?

***

Dilerim yangın hiç çıkmaz ve dilerim bu soruların cevapları ile yüzleşmemizi gerektirecek bir yaşantımız da olmaz.

Şimdi izin verelim, ilgili bakanlık bunun sefasını sürsün ve kronolojik başarı listesine bunu da başarı olarak eklesin.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz bu durumu karşılar mı bilmem ama…

Helikopter alındı bilgisi mevcut mudur?

Evet!

Bundan iyisi can sağlığı!

Şükran!

Dr. Çiğdem DÜRÜST

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim