SÜİB Başkanı Mahmut Erden, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün Tarım Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemde konuşan başkan Mustafa Naimoğlu’nun açıklamalarına ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabında paylaşarak Naimoğlu’nu yanıtladı.

Başkan Mahmut Erden, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin gerçekleştirdiği eyleme işaret ederek, “Konuşmalarda bağırma, çağırma, hakaret, iftira ne ararsanız bulabilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim; Sayın Hayvancılar Birliği Başkanı bizim iş ortağımızdır, kendisini sever sayarız. Bizler; asla kendisine hakaret etmeyiz, iftira atmayız.” dedi.

Erden paylaşımına şu sözlerle devam etti:

“Sayın Başkan, 3,5 milyon lira Hayvancıların parasını kim yedi diyor! Efendim cevap şu; kendi zatı alilerinin de imzası bulunan bir borsa tüzüğü var. Bu tüzüğe göre, borsaya koyulan bir miktar süt için imalatçılar geçerli çiğ süt piyasa fiyatının %10'u kadar düşük fiyat atabilir diyor. Yani, taban fiyat 13 lira ise bunun %10 eksiği 11,70 lira teklif atılabilir. Herkes bu teklifi vermekte özgürdür çünkü bu yasanın imalatçılara verdiği haktır. Burada ne haksızlık ne iftira attığı gibi hırsızlık vardır.

Sayın Başkan, beni birilerinin tetikçisi olmakla suçluyor! Değerli arkadaşlar, beni takip eden herkesin gayet iyi bileceği şekilde aylardır sosyal medyada, basında sürekli vurguladığım tek bir konu var. Diyorum ki; “Tarım Bakanlığı hayvancıları desteklemeli.” Onların arpasını, balasını diğer girdilerini sübvanse etmeli ki, çiğ süt zamlanmasın halk pahalılığa karşı ezilmesin.

Yani aslında ben halk adına tetikçilik yapıyorum bunu şerefle kabul ederim. Bugünkü eylemde de Sn Başkan aynı bu şekilde Tarım Bakanlığından taleplerde bulundu. Yani aslında benim söylediklerimi teyit etmiş oldu ama farkında değil... Netice itibariyle, Hayvancılar ve İmalat Sanayicileri düşman değil aksine birbirine tam bağımlı iki sektör paydaşıdır. Dolayısıyla İmalatçılara, Kasaplara, Restorancılara, Yemcilere hakaretler yağdırarak, değil doğru zeminde diyalog kurarak sektörü yönetmeliyiz.”