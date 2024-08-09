Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, HDK'nin Faşir kentinde sivillerin evlerine topçu bombardımanı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bombardımanda 15 sivilin hayatını kaybettiği ve onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

Komitelerin Facebook hesabından da sivillerin bombardımana maruz kalan evlerinin fotoğrafları yayımlandı.

- Darfur Bölgesi Başkanı'ndan uluslararası topluma "hızla müdahale" çağrısı

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HDK'nin Faşir'de onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan topçu bombardımanının "korkunç ve terör suçu" olduğunu belirtti.

"Masum vatandaşların, pazar yerlerinin, kamu tesislerinin ve hastanelerin hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullanan Minawi, uluslararası topluma Faşir'deki ihlalleri ve masum kanının dökülmesini durdurmak için "hızla müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi, 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.