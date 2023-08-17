Sudan'ın başkenti Hartum ile ülkenin batısındaki Nyala şehrinde ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar bugün de devam etti.

Görgü tanıklarına göre ordunun HDK'nin konuşlandığı bölgelere topçu ateşi açması sonucunda Hartum'un güneydoğusunda güçlü ve art arda patlamalar duyuldu.

Başkentin Umdurman bölgesini Bahri'ye bağlayan Şembat Köprüsü yakınlarında da hafif silahlı çatışmalar yaşandı.

Ülkenin batısındaki Güney Darfur eyaletinin Nyala şehrinde de ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmaların çıktığı bildirildi.

- Ordu, isyancı grup SPLM-N mensubu 40 kişiyi etkisiz hale getirdi

Sudan ordusu, dün, ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan eyaletindeki Kadugli kentinde barış anlaşmasına katılmayan Abdulaziz el-Hılu liderliğindeki isyancı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) mensubu 40 kişiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

SPLM-N tarafından başarısız bir saldırıya maruz kaldığını belirten ordu, "düşman kuvvetlerine" can ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdirdiğini, 40 isyancıyı öldürdüğünü ve saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.

Sudan ordusu, 21 Haziran'da, SPLM-N'yi hükümetle imzaladığı ateşkese rağmen Güney Kurdufan eyaletinde bulunan Kadugli kentindeki güçlerine saldırmakla suçlamıştı.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.