Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali Sadık, orduyla nisan ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile yeni bir ateşkesin ancak HDK'nin kamu tesisleri ve vatandaşların evlerini boşaltmasıyla mümkün olabileceğini bildirdi.

Sadık, Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki müzakerelerde yeni bir ateşkes ihtimaline dair dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dolaylı müzakerelerin henüz tam manada ciddi olarak başlamadığını kaydeden Sadık, "Yeni bir ateşkesin kabulü, isyancıların (HDK) kamu tesislerini boşaltması, vatandaşların evlerinden çıkması, yağmaya, yol kesmeye ve insanlara engel olmaya son verme taahhüdüne bağlı." ifadesini kullandı.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana başkent ve ülkenin güney ile batı kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.