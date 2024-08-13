Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Nathaniel Samson bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan zanlının durdurulup, aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada aracın yolcu koltuğunun altında satışa hazır 28 ayrı pakette toplam 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilerek, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Ele geçirilen maddenin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini kaydeden polis, aranan bir şahıs olduğunu da söyleyerek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.