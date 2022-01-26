Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Sucuoğlu partisini oylarını artırarak seçimden çıktı ama yeni hükümet kurma çalışmalarında sıkıntı yaşayacak…
Dün ilgili çalışmalar başlatıldı!
Daha seçimler yapılmadan UBP-DP hükümetinin devam edeceği tahmin ediliyordu ama iki parti toplamda 27 vekil elde edince bu sayıyla çok da sağlıklı bir hükümet ortaya çıkmayacağı ortada…
Şimdi bir diğer üç vekilli parti olan Halkın Partisinin koalisyon hükümetine alınması gündemde!
UBP-DP-HP’nin üçlü hükümet kurması ağır basıyor ki üçünün toplamı 30 vekili buluyor…
Ancak yine parçalı bir hükümet olacak!
Ülke insanı çok acil olarak yaşanan sıkıntılara çare üretilmesini beklerken aksine 3 partide olası bir bakanlık kavgasına tanık olacağız…
Sadece bakanlık değil tabi ki bakanlıkların altındaki daireler ve kurumlar da dahil!
Geçmişte bunu hemen her seçim sonrasında yaşadık gördük…
Bu kez de çok sağlıklı bir hükümet olmayacağı hatta ufukta yeni bir erken genel seçim olabileceği bile mümkün!
Kimse kusura bakmasın ama bizde siyaset toplum menfaatleri için değil de parti menfaatleri için yapıldığından ötürü yaşama şansları da çok olmuyor…
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Aslında Başbakan Sucuoğlu’nun gönlünde toplamda 42 vekilin olacağı UBP-CTP hükümetinden yanadır…
Zira Pazar günü yapılan seçim sonuçlarına bakılınca siyasette sadece 2 kitle partisini olduğu gerçeği de ortaya çıkmıştır!
Diğerlerine ister kilit ya da yama partileri deyin gerçek budur...
Ancak UBP-CTP hükümeti buradan bakıldığında zor gibi gözükse de en azından denenmek zorundadır!
Burada en büyük sıkıntı CTP’nin Türkiye Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Meclisindeki konuşmasını boykot etmesidir…
Ankara çok büyük ihtimalle böyle bir hükümet modeline sıcak bakmayacak ve tavrını da ortaya ser bir şekilde koyacaktır!
Ama artık Kıbrıs Türkü de ülkede istikrar istemektedir…
Bunun içinde 2 büyük partinin 42 vekilinin birden elini taşın altına koyması, yığınla bekleyen yasanın meclisten geçirilmesi ve tabi ki reformlar kaçınılmazdır!
Biz ha keşke olsa modundayız…
Ankara ikna edilebilirse bu hükümet modeli yine bize göre ülkenin geleceği için elzemdir, olmazsa olmazımızdır!
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Bir de YDP olayı var şu sıralar…
Başbakan Sucuoğlu elbette tüm partilerle görüşecek ama bu YDP ile görüşmede tamamen sadece çay-kahve ziyareti olarak geçecek!
Hoş YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, elimizi taşın altına koyarız diyerek hükümet için göz kırptı ama…
Sucuoğlu bu konuda tamamen negatif bir strateji izleyecek!
Zira Arıklı, UBP kurultayı öncesi Sucuoğlu’na muhalefet yapıp kendisini başbakan olarak görmek istemediğini hatta olursa hükümetten çekileceğini açıklayarak kurultaya bir anlamda müdahale etmişti…
Başbakan bunu çoktan bir yerlere yazdı!
YDP’yi de kabineye almamakta kararlı tavır izliyor…
Haklı yönleri de bir hayli fazla!
Muhakkak ki Arıklı bu sözlerinden sonra şu sıralar pişmanlık yaşıyordur ama iş işten çoktan geçmiştir…
Arıklı siyasetteki acemiliğinin kurbanı olmuştur!
Muhalefette olan bir YDP devletin kaynaklarını partililerine aktaramayacağı için güç kaybedecektir…
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Sonuçta;
Güçlü bir UBP-CTP hükümetinin bu ülkeye ihtiyacı vardır…
Kamuoyunun görüşü de bu ağırlıktadır!
Eğer söyledikleri gibi gerçekten de ülke sevdalısı iseler bütün egolarını bir kenara bırakarak sadece ama sadece bu ülke insanı için iş birliği yaparlar…
Tabi ki bundan önce bunu Ankara’ya anlatmak gibi de bir zorunlulukları vardır!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Başak TEKEREK, Talip Atalay’ın milletvekili seçilmesinden sonra ‘bu vekil beni mecliste temsil edemez’ gerekçesiyle dün akşam saatlerinde YDP’ye istifanızı verdiğinizi duyduk. Ardınızdan da başka üyelerin istifasının beklendiği konuşuluyor, hayırlara vesile olsun artık!
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Sayın Erhan ARIKLI, UBP kurultay sürecinde yaptığınız açıklamalar nedeniyle hükümet modelinde ne yazık ki siz yoksunuz. Başbakan üzerinizi öyle kalın çizmiş ki siz şimdi en iyisi nasıl muhalefet modeli izleyeceksiniz bir an önce onu belirleyin olur mu?
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Sayın Ahmet BENLİ, artık seçimler geride kaldığına göre şu elektrik kesintilerinin sorumluluğunun size yüklenmesi konusunda detaylı bir açıklama bekliyoruz. Anlaşılan yerel seçimler öncesi çok daha ağır eleştirilere maruz kalacaksınız bu sıralar sağlam basmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Mehmet HARMANCI, TDP’nin seçim kaybedip sandıkta kalmasından sonra önümüzdeki günlerde çok önemli kararlar üreteceğiniz yönündeki açıklama hem manidar bulundu hem de parti tabanında heyecan yarattı. Umarız bizim de tahmin ettiğimiz yönünde karar üretirsiniz…
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Sayın Ahmet SAVAŞAN, uzun bir mücadele ve savaştan sonra nihayet hayalleriniz gerçek oldu ve milletin vekili olmaya hak kazandınız. Bundan böyle aktif bir siyaset izlemeniz ve meclis kürsüsünde etkili açıklamalar bekliyoruz, hayırlı uğurlu olsun!
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Sayın Tolga ATAKAN, ileriyi görerek bu kez aday olmadınız ve en azından kaybetmek duygusunu yaşamadınız. Bu arada yeni genel başkanlık için tabandan bir takım sesler gelmeye başladı, bakalım onlar cevabınız ne olacak, merakla bekliyoruz…
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Sayın Türel ÖKSÜZOĞLU, bölgede ağır toplara rağmen seçimleri kıl payı kaybetmeniz bile siyasi kulislerde büyük başarı olarak algılandı. Bu işin peşini asla bırakmayın deriz zira büyük kesimlerde büyük ilgi gördünüz ve ikincisinde mutlaka başaracaksınız…
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Sayın Enver ÖZTÜRK, seçimlerde kendilerini hiç yalnız bırakmadığınız en etkili kurmayların gazabına uğradığınızı biliyor muydunuz? Emir yüksek yerlerden geldi ve kaçınılmaz son kaderiniz oldu. Bakalım bundan sonraki yol haritanız ne olacak!
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Sayın Onur OLGUNER, yerel seçim süreci başlamasına çok az bir süre kala Lefkoşa için hazırladığı projelere hız vermeye başladığınız gözlemleniyor. Umarız gerçekleştirme fırsatı da bulursunuz. Partinizin adayının Şubat ayı içinde belirleneceği konuşuluyor haberiniz olsun istedik…
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Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, meclisin renkli siması olarak siyasette iyi bir iz bırakarak siyasete veda ettiniz ama biz sizden yıla devam kararı bekliyoruz. Özellikle medyadan dostlarınız bir hayli üzgün olduklarını ifade eden yorumlar yapıyorlar…
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Sayın Erhan ARIKLI, size bağlı bazı danışman arkadaşların Yüksek Seçim Kurulu’nu sahtekarlıkla suçladığınızdan haberiniz var mı? Hadi kendilerini bir yana bırakın size ve partiye zarar verme riski var, uyarma ihtiyacı hissettik…