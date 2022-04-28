Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Öncelikle şunu en baştan ifade edelim…
Yeni hükümetin kurulmasında gizli kahraman YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dır!
YDP’nin son saate kadar yeni koalisyon hükümetinde olmamasına kesin gözüyle bakılıyordu…
Arıklı ne demişti;
Sucuoğlu Başbakanlığındaki bir hükümete bizim partilimiz sıcak bakmıyor, büyük sıkıntılar var…
Faiz Sucuoğlu’nun üzeri çizildiği için bu konuda büyük hassasiyet gösteren YDP tabanı ve tabi ki buna Arıklı da dahildir, böyle bir hükümet modeline karşı bir duruş göstererek ‘gerekirse yeniden erken genel seçim’ alternatifini de hep ceplerinde taşıdılar…
Peki erken bir genel seçim olsa ne olacaktı?
UBP’de büyük bir düşüş yaşanacaktı…
YDP ve DP’de baraj sıkıntısı yaşanacaktı!
Haliyle böyle bir kaos ortamında yapılacak olan bir genel seçimde tek kazanan CTP olacaktı…
Bu da kimsenin işine gelmezdi!
Bize göre yaşanan son olaylar halkın yeni iradesini görmek açısından çok erken de olsa genel seçimlerin yapılmasıdır…
Hep deriz ya, hepsinin de boyunu posunu ancak bu yöntemle ile görebiliriz!
…
Bunu Arıklı da iyi bildiği için yaptığı temaslar sonucunda başka formüller yolunu seçti…
Çünkü konu sadece KKTC’deki iç meseleler değil, belki de ileride yeniden şekillenecek olan dış konulardı!
O konuda kimsenin bir bildiği yok…
Annan Planı nasıl yıllar önce önümüze hiç de beklenmedik bir anda konulmuştu belki de ona benzer yeni planlar gündemdeydi!
Ya da BM’nin değil de TC ve KKTC hükümetlerinin kendilerine has bir planı projesi olabilirdi…
Tabi ki yeniden tepeden inecek olan!
Varsa da vardır kamuoyuyla da paylaşılması gerekir…
Bu arada dikkat ediniz yaşanan son gelişmeler ya da buna komediler de diyebilirsiniz Arıklı, Ankara’ya eleştiri yapılmasın diye büyük çaba gösterdi!
Çünkü bu kendisinin siyasette olmazsa olmazıydı…
Ankara ile ilişkilerin daha fazla zedelenmesine izin veremezdi!
Tam da Sucuoğlu Başbakanlığında bir hükümete girmeme kararı üretmişken biraz da siyasi kurnazlıkla ve tabi ki istişare ile çark ederek yeni hükümetin kurulmasında büyük rol oynadı…
O artık gizli bir kahramandı!
Ya da gizli başbakan desek biraz abartmış mı oluruz acaba?
…
Ama dikkat ediniz, bunun adına isterseniz deklarasyon ya da muhtıra deyin Başbakana verilecek olan istekler de aynen protokol gibi açıklanmadı…
Peki içinde neler var?
Sır gibi de saklanıyor…
Sadece bize ulaşan bilgileri sizler paylaşabiliriz;
Hükümetin küçük ortakları DP ve YDP son yaşanan gelişmelerden oldukça rahatsız.
Her iki Başkan Faiz Sucuoğlu’nun yanında durdu ama gelen baskılardan yılmış durumdalar.
Parti tabanları UBP’nin koltuk değneği olunduğu ve olumlu herhangi bir icraat yapılamadığı için Hükümette olup olmamayı sorguluyorlar. Hatta YDP Parti Meclisinin Hükümete girmeyi red ettiği bunun üzerine Arıklı’nın Parti Meclisi üyelerinden 100 gün istediği öğrenildi. Bunun üzerine 100 gün içinde istenen icraatlar yapılmaması halinde YDP Hükümetten çekilmeyi gündemine alacağı iddia ediliyor.
Bu gelişmeler üzerine Arıklının Fikri Ataoğlu ile bir araya geldiği onunla ve diğer 2 DP li Milketvekili ile konsensüs sağlanarak ortak bir deklarasyon hazırlandığı öğrenildi. Bu toplantılara YDP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay'ın yurt dışında olması dolayısı ile katılamadığı ama telefonla ondan da onay alındığı öğrenildi.
Taraflar bu ortak deklarasyonu görüşmek için Pazartesi Faiz Sucuoğlu ile görüştükleri Faiz Sucuoğlu'nun bu ortak deklarasyona prensipte tamam demesi üzerine Hükümetin kurulmasına onay verildiği öğrenildi.
…
Bize gelen bilgilere göre deklarasyon 2 bölümden oluşuyor.
Birinci bölümde önümüzdeki 100 gün içerisinde Meclisten çıkarılması istenen Yasal çalışmalar ki Hal Yasası, Organize Bölgeler Yasası, iş ve çalışma Yasaları gibi önemli yasalar.
İkinci bölümde ise Gelir Getirecek Önlemlerle ilgili öneriler var.
Burada çeşitli afların yanısıra, tapu kayıtlarında düzenlemeler, Yabancı İşgücünün önündeki engellerin kaldırılması gibi önlemler var.
Elde ettiğimiz bilgilere göre Deklarasyon Başbakan tarafından önceki gün Bakanlar Kurulunun gündemine getirildi.
Sucuoğlu bu Deklarasyon konusunda Bakanlardan çalışma istedi.
Buna göre Bayramdan sonra Deklarasyon ele alınacak ve Bakanlar Kurulu tarafından son şekli verilip Hükümetin 100 Günlük İcraat Hedef Programı olarak Kamuoyuna ilan edilecek. Bu programın tutturulmaması halinde Partiler, hükümetteki pozisyonlarını değerlendirmekte serbest olacaklar.
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MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, hükümet ortaklarınızın muhtıra niteliğindeki deklarasyon belgesine hiç tereddüt etmeden olumlu yanıt verdiğinizi duyduk. Zaten hükümetin kaderi de bu belgede yatıyor değil mi? Hoş artık yönetim biraz da onların elinde gözüküyor ama sonuçta Başbakanlık koltuğunda yine siz olacaksınız!
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Sayın Ersin TATAR, sizin koruma elamanlarına talimat verin ki özellikle kalabalık yerlerde gözlerini dört açsınlar. Zira herkes size bu kadar kolay ulaşabilirse nahoş görüntüler de ortaya çıkabilir. Onlara ihtiyacınız yoksa da gönderin teşkilata zaten orada ciddi polis eksikliği yaşanıyor…
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Sayın Menteş GÜNDÜZ, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı için nihayet ipi siz göğüslediniz ve önümüzdeki hafta resmen makama oturuyorsunuz. Bölgeye ve ülkeye büyük katma değeri olan gözbebeği okulumuza bundan böyle katkılarınız bekleniyor, bu arada merak ediyoruz bakalım makam aracı ve şoförünü kabul edecek misiniz?
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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, tarım ve üreticinin desteklenesi konusundaki açıklamanızda yerden göğe kadar haklısınız ancak bu arada muhalefet değil de iktidar milletvekili olduğunuzu hatırlatma ihtiyacı hissettik. Sektörü iyi tanıyan bir vekil olarak sorumluluğunuz hayli büyük!
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Sayın Kudret ÖZERSAY, önceki akşam bir evde yapılan toplantıda parti içi operasyonun başlatıldığı ve yakında alınan kararların size de ibraz edileceğini duyduk. En azından bir süreliğine istirahata çekilmeniz istenebilir zira hem yoruldunuz hem de fazlasıyla yıprandınız, biraz mola iyi gelecektir…
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Sayın Hakan CENAPOĞLU, DP Genel Sekreteri olarak daha çok yenisiniz ama artık kendinizi göstermenin de zamanı geldi. Partiniz sizden proaktif bir enerji ve halkla ilişkilerde güçlü iletişim kurmanızı istiyor. Bu arada işe kendinizi tanıtmakla başlayabilirsiniz…
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, makama yeniden oturduktan sonra arka duvarda Atatürk portresinin olmadığını görünce hayli sinirlendiğiniz ve anında da talimat verdiğiniz konuşuluyor. İlk icraat olarak hiç de fena değildi yani!
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Sayın İlker İPEKDAL, inisiyatif üstlenerek hala genelge yayınlanmadığı halde maske kullanmayı hem hayatınızdan hem de klinikten kaldırdığınızı öğrendik. Umarız birileri sivil itaatsizlik olarak yorumlayıp hakkınızda şikayetçi olmaz. Aslında da böyel yaparak vatandaşın da tercümanı oldunuz…
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Sayın Meftun ORKUN, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığında daha çok yenisiniz ama büyük ihtimalle bu görevi en kısa sürdüren başkan olarak tarihe geçeceksiniz. Hakkınızda hayırlısı artık!
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Sayın Sibel TATAR, kamuoyunda partili partisiz hemen herkesin sizi güçlü kadın profili çizdiğinizi konuştuklarını biliyor muydunuz? En çok da otorite ve hoşgörüyü birlikte iyi dengelediğiniz yorumları yapılıyor…
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