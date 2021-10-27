Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP’nin kurultayında geri sayım hızla devam ederken senaryo üzerine senaryo üretilmeye devam ediliyor…
Başbakan Ersan Saner, mahkeme sonucunu bekleyeceğini söyleyip çıkacak sonuca göre Faiz Sucuoğlu’nun tökezleyeceği ihtimali üzerine kendine göre bir çerçeve çizerken, Faiz Sucuoğlu da artık tek rakibinin Hasan Taçoy olduğunu düşünüyor ve eleştiri oklarına onun üzerine çevirdi…
Bu arada Ersan Saner, madem ki artık görev almak istemediğini Cumhurbaşkanına iletti de bunu niye kamuoyunu açıklamadı bu da çok ayrı bir konu olarak bir kenarda duruyor…
Sucuoğlu’na yakın çevreler ise tüm senaryoların içinde Taçoy’un olduğu gerekçesiyle büyük bir kampanya başlattılar!
Onların düşüncesine göre Taçoy en güçlü adayın Sucuoğlu olduğunu biliyor ve önünü kesmek için perde gerisinde bir takım girişimlerde bulunuyor…
Bunlardan bir tanesi de Taçoy’a yakın olan bazı kişilerin son üç günde sürekli olarak Sucuoğlu’na yakın olan bir takım isimlerin arandığı ya da tutuklandığı şeklinde haberlerin yayılması için algı operasyonlarının yapıldığı!
Doğrudur, Sucuoğlu’nun eski özel kalem müdürü tutuklanmış olup hala içeridedir ama diğer yayılmak istenen kişilerin hala dışarıda olduklarını görmek de bu operasyonun gerçek olduğunun en yakın kanıtıdır…
Bu konuya çok da bulaşmak istemiyoruz zira öyle isimlerden bahsediliyor ki duyunca şaşırmamak elde değil!
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Dün de yazdık…
Şaibeler ve çamur atmaların tavan yaptığı bu ortamda UBP kurultayının ne kendilerine ne de ülkeye hiçbir faydası olmayacaktır…
Ama madem ki bir an önce hesaplaşacaklar, birbirlerinin kellesini alacaklar pek tabi ki kendi bilecekleri iştir!
Bilinen tek gerçek Ersan Saner için artık UBP de siyaset de çok gerilerde kalmıştır…
Eski kral öldüğüne göre de gözler yeni krala çevrilmiştir!
Sucuoğlu ve Taçoy’un yakın çevresinde doğal olarak kendilerine çok yakın olan isimler vardır…
Bunlar ikiye ayrılıyor!
Gönülden bağlı olanlar, bir de menfaat yakınlığı olanlar…
Bu süreçte sessiz kalmayı yeğleyenler ise merakla sonucu beklemekte, çok fazla ortada görünmeyerek kurultay sonucunu bekleyenlerdir!
Onlar için artık kral ölmüştür şimdi yaşasın yeni kral demek için de Pazar akşamı çıkacak sonuç beklenmektedir…
Her zaman vurguladığımız gibi UBP kesinlikle bir menfaat partisidir ve gücünü de zaten buradan almaktadır!
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Faiz Sucuoğlu kendisi için ortaya atılan bir takım iddialardan sonra haklı olarak biraz hırs yapmış ve söylemlerini sertleştirerek bu iş bitti havası yaratmaya çalışma gayreti içine girmiştir…
Yapılan anketler bunu gösterse de yine de siyasette çok iddialı açıklamalar yapmak bizim gibi bir ülkede risklidir!
Şunun şırasında artık 4 gün gibi çok kısa bir süre kalmıştır, biraz sabır ve daha olgun açıklamalar daha uygun olacaktır…
Zira yine seçilmesi halinde yine bir takım senaryolar ya da gerçekler kendini beklemektedir!
Sucuoğlu genel başkan seçilir ve sonra da hükümet kurabilirse Ankara ikili ilişkiler bir kez daha gündeme gelecek, hatta bazı sıkıntılar da yaşanabilecektir…
Çünkü bir önceki kurultayda Ankara’nın Sucuoğlu’nu değil de Saner’i tercih etmesi gibi bir gerçek de önümüzde durmaktadır!
İşte rakipleri şimdi bu konuyu bir kez de gündeme getirerek Ankara ile ilişkiler bahanesini yaymaya başladılar bile…
Sahi Faiz Sucuoğlu, Başbakan olursa Ankara ile ilişkiler konusunda ne kadar başarılı olabilecektir?
Zira kendisinin CHP ve yetkililerine yaptığı ziyaretler eminiz ki gün gelip karşısına çıkacaktır…
Ankara’daki bazı kaynaklar Sucuoğlu’nu ‘öteki Türkiye’den yana’ diye lanse edildiğini bunu da kendisi için ileride sorun yaşayabileceğini ifade etmektedirler!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, CHP’ye yaptığınız geçmişteki ziyaretler belli ki hala unutulmamış ki buradaki rakipleriniz şimdi bu konuyu gündeme getirmeye başladılar.
Siz en iyisi kurultay öncesi Ankara ile temasa geçip bir nabız yoklaması yapın ki ileriki süreçte bir takım sıkıntılar yaşanmasın…
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Sayın Ersan SANER, adaylıktan çekilmekte geç de olsa doğru bir karar verdiniz de yaptığınız açıklamayla hem içindekileri döktünüz hem de diğer aday Taçoy’a destek mesajı verdiniz. Bakalım bu açıklama Sucuoğlu’un ne kadar olumsuz etkileyecek?
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Sayın Derviş EROĞLU, UBP kurultayında hangi adayı işaret edeceğiniz tartışma konusu oldu diye duyduk. Gönlünüzde bir aday var mı yoksa tarafsız kalıp idareyi tamamen parti üyelerine mi bırakacaksınız, hayli merak konusu oldu diye duyduk…
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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, UBP kurultayı eğer sağ salim tamamlanırsa ardından hemen yerel seçimler de gündeme gelecek ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adaylığınız artık kesinleşti gibi görülüyor. Görev kutsal olduğuna göre kabul etmemek olmaz değil mi?
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Sayın Hasan TAÇOY, Başbakan Saner adaylıktan çekilirken suçlamalarıyla size de etkili bir destek mesajı vermiş oldu. Bu arada bazı çevrelerin size destek kararı aldığı iddia edilmeye başlandı, ibre dönüyor mu dersiniz acaba?
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Sayın Mehmet AŞAN, müdürü olduğunuz Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin bazı öğrencilerden komşulardan şikayetler gelmeye başladı. Yakın binaların altındaki sigara partileri görüntü olarak da çok hoş kaçmıyor biraz ipleri sıkmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Zorlu TÖRE, iki aday arasında çatışma şiddetlenince kurultayda tahmin ettiğinizden daha fazla oya sahip olabilirsiniz. Siyasetin çirkin yüzü yine kendini gösteriyor, hepsini de Allah’a havale etmek gerek artık.
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, hafta sonu yapılacak olan tarihi kurultayda güvenlik önlemlerini artırmak için şimdiden girişim başlatmanız isteniyor. Bize ulaşan ihbarlara göre salonda ciddi olaylar yaşanabilir, uyarma ihtiyacı hissettik…
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Sayın Deniz GÜRGÖZE, son haftalarda meçhul kişi ya da kişilerin ofisinize kasalarca narenciye ürünü getirdikleri gözlenmiş. Bu yıl C vitamini konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız desenize. Müslüman malu ortaktır unutmamak gerek değil mi?
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Sayın Mustafa GÖÇER, UBP parti meclisi üyesi adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Meserya’nın en güçlü adayları arasında gösteriliyorsunuz eğer kurultay olursa kutlamalara rahatlıkla başlayabilirsiniz…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Saner adaylıktan çekilince Başbakana vekalet görevini de size vereceği tahminleri yapılmaya başlandı. Bazıları tepki gösterse de bize göre de yerinde ve doğru bir karar olacaktır. Şimdiden kolları sıvamak gerek değil mi?
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Sayın Mehmet ÇILDIR, dün nihayet DP rozetini bir törenle takarak aktif siyasete adımınızı atmışsınız, hayırlara vesile olsun. Şimdi sırada milletvekili adaylığı odluna göre daha sıkı bir çalışma sizi bekliyor demektir. Zira bu kez vekillik aslanın midesinde bile değil daha aşağılarda…