Levent Özadam - Mesaj Kutusu
“Başbakan Sucuoğlu her zaman yaptığı gibi yine acelecilik yaptı…
Onun planlarına göre bugünkü meclis oturumunda kabineyi açıklayacak!
Muhakkak ki yeni liste de artık cebindedir ama…
Hafta sona kendisinin de bilmediği önemli gelişmeler yaşandı!
En çok da hükümet ortaklarında…
DP ve YDP toplantı üstüne toplandı yaptı!
Çeşitli merkezlerle görüşüldü…
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan en çarpıcı açıklama geldi!
Arıklı bizde sıkıntı var dedi…
YDP büyük ihtimalle de hükümet konusunda karar üretmeyecek ve zamana oynayacak!
Yine çok büyük ihtimalle DP’den de bu yönde bir karar çıkacak…
Kriz tırmandıkça tırmanacak!
İşin özeti, hükümet ortakları Başbakan Sucuoğlu’nu ortada bırakacak…
Plan işlerse de Sucuoğlu hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı’na iade edecek!
Dün gece yarısına kadar konuşulanlar bunlardı…
Diyelim ki bin son dakika gelişmesi yaşandı!
Hükümet kuruldu ama bebek ölü doğacak…
Şu anda yapılması için uğraşılan nedir biliyor musunuz?
Faiz Sucuoğlu’nun değil de başka bir UBP milletvekilinin hükümeti kurmasıdır…
Yoksa da erken bir genel seçim daha!..”
…
Yukarıdaki satırlara çok değil 4 gün önce kaleme aldık…
Aslında burada Başbakan Sucuoğlu’na mesaj vardı!
Kendisini rahat bırakmayacaklarını hatta bunun ardında hükümet ortaklarının olduğunu söyledik…
Bunların gerçekliği dün ortaya çıktı!
Önce UBP’li vekiller isyan bayrağını açtı, istifaya davet etti…
Küçük ortaklar da toplantı halinde çıkacak sonucu beklediler!
Sucuoğlu’na grup toplantısında dendi ki;
Senin Başbakanlığında bu işler yürümeyecek…
Ankara ile ilişkiler daha da bozulacak!
Ekonomi şimdikinden daha kötü olacak…
Hatta ara formül de önerdiler!
Bir süreliğine genel başkan kal, başka bir vekil Başbakan olsun, sonra gelişmelere bakarız…
Geri adım atmadı!
Çekilmeyeceğini Cumartesi günü güven oylamasının yapılacağını söyledi…
Sonrasında da küçük ortaklar tarafından Turizm ve Çevre Bakanlığına çağrıldı!
Sucuoğlu artık iyice köşeye sıkışmıştı…
Kendisine sunulan muhtıra gibi deklarasyonun tüm maddelerini kabul edilerek en azından şimdilik kriz çözülmüş oldu!
Ama şimdilik tabi ki…
…
Siyasi kulislerde şimdi deniliyor ki…
Eğer yarın güvenoyu alınabilirse bu hükümet en az 100 gün sürecektir!
Biz buna katılmıyoruz…
Çünkü eminiz ki dünkü operasyonun benzerleri bu 100 günlük süre içinde de tekrarlanacak Sucuoğlu yıpratılmaya çalışılacaktır!
Nereye kadar dayanır bilemeyiz…
Ama anladığımız inatla Başbakanlık görevini sürdürmek isteyecek ve bedeli ne olursa olsun devam etmeye çalışacaktır!
Çünkü bu 100 günlük sürede kendisinden istenilenlerin kararı alındıkça bu kez karşısında muhalefeti ve sivil toplum örgütlerini bulacak bu kez de bunların baskısına maruz kalacaktır…
Ama hükümet ortaklarının topuzu da sürekli başının üzerinde duracaktır!
…
Yapılan toplantılar sonrası parti başkanları ağız birliği yaparak kriz filan yok dedi ya…
Aman inanmayın onlar sakın!
Sonuçta onlar birer siyasetçi…
Bu devleti yönetenler!
Elbette yaşanan krizlere yelpaze tutacak halleri yok…
Ama aksine ülkede göründüğünden çok daha fazla kriz yaşanıyor!
Büyüyerek devam edecek…
Bu süreçte olmaması gereken bir durumdur bu!
Çünkü her bir kriz ülkede yaşanan sorunların üzerini örtmekten öte bir şeye yaramıyor…
Aksine kangren hale dönüşüyor!
Onlar adı üstünde siyasetçi elbet bir gün gidecekler…
Yarattıkları enkaz da ülke insanının sırtında kalacak!
…
Dün bu gelişmeler yaşanırken bizim telefon trafiği de inanılmaz artmıştı…
En çok da UBP’li dostların soru yağmuruna tutulduk!
Genelde soru şuydu;
Faiz Sucuoğlu’nun suçu nedir?
Gayet mantıklı bir soru doğrusu…
Sahi hiç düşündünüz mü?
Sucuoğlu neden istenmiyor acaba!
Halkın iradesi ile milletvekili, partisinin iradesiyle genel başkan ve Başbakan olmadı mı?
İyi de ne günah işledi de resmen istenmeyen adam ilan edildi?
Tamam ilahların bu konuda etkisi çok büyük de hiç kendi kendini bu konuda sorguladı mı?
Sorgulaması lazım…
Ama bizim de iradeye saygı ya da saygısızlık konularında özeleştiri yapmamız gerek!
Bu ülke bu yöntemle yönetilemez…
Sonuç hiçbir zaman olumlu olmayacaktır!
Zaten bunu sonuçlarını da çok yakında hep birlikte yaşayıp göreceğiz…
Hem de bedeli ne olursa olsun!
MESAJ KUTUSU
Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, UBP’nin dünkü grup toplantısında en fazla sizin de bu davete katıldığınız konuşuldu. Bir çok partiliniz ilerisi için bazı mesajlar taşıdığı yönünde yorumlarda bulundu, hadi bakalım hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, dün bir kez daha direkten dönerek en azından başbakanlık döneminizi uzatmış oldunuz. Ama çok da gecikmeden eğer randevu alabilirseniz Ankara ziyareti artık olmazsa olmaz hale gelmiştir, bunu ajandaya yazmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Sezai SEZEN, Kıbrıs Kızılay Derneğine yeniden başkan olarak seçildiğiniz için tebrik ederiz. Bu arada bası kesimlerin bu sonuca çok da sıcak bakmadıkları hatta hayli sitemli kutlamalar gönderdikleri konuşuluyor. Hayırdır yine kimin nasırına bastınız acaba?
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Sayın Fadıl AKSUN, devletin sahip çıkmadığı, kanatlarını açmadığı engelli bir vatandaşın işlediği suça karşılık verdiğiniz hapis cezası sanki de içinize çok sinmedi gibi geldi bize. Acaba diyoruz asıl suçlu olan devlete en ağır cezayı kim ve ne zaman verecek? İşiniz gerçekten de görünenden çok daha zor!
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi velilerinden öğrencilerin kıyafetlerine müdahale edildiği yönünde yoğun şikayetler gelmeye başladı. Bu konuda gecikmeden önlem almanız ve eğer iş karıştırmak isteyen varsa da onlara en uygun cevabı vermeniz bekleniyor…
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Sayın Mehmet HARMANCI, son günlerde Lefkoşa kabristanlığında hırsızlık ve zarar verme olaylarının yoğunlaştığı konuşulmaya başlandı. Bu mekana zaman zaman devriye ekipler göndermeniz öneriliyor.
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Sayın Sedat AVCAN, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Hüseyin EKMEKÇİ, yeni hizmet binanız hayırlı ve uğurlu olsun. Eğer yayın stüdyonuz 10 metre kareden daha küçük değildir. Bundan böyle de her türlü imkanlara rağmen artık sürekli düşüşte olanlar düşünsün…
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Sayın Ersin TATAR, siyaset ve hükümetteki krizler her geçen gün artarken Londra ziyareti sanki de yanlış zamanlama oldu gibi geldi bize…Zira bazı konularda araya girmek gibi bir sorumluluğunuz da var değil mi?
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Sayın Mücahit KAYA, ticari hayatınızda hızla büyüdüğünüz ve artık narenciye ihracatını da başladığınızı memnuniyetle öğrendik. Desenize bu ülkede işsizlik filan yok tamamen hazır para kazanma isteği var. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz!
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Sayın Şifa ÇİKA, son bir haftadır görev yerine uğramadığınız için bölge halkının sizi halk mahkemesinde yargılama kararı aldığını biliyor muydunuz? En çok da eylemci gençler yokluğunuzdan şikayetçi haberiniz olsun istedik…