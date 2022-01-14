Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Sucuoğlu ile Ankara ziyareti öncesi çok defa görüştük…
Aklında hep randevu verilecek mi verilmeyecek mi soru işaretleri dolaşıyordu!
Ama inancını da hiç yitirmedi!
Bu arada sadece muhalefet değil kendi partisinin içinde bile bu ziyaretin gerçekleşmeyeceğini söyleyenler vardı…
Bunu kimi iç siyaset kimi de gerçekten inandığı için yapıyordu!
Sucuoğlu da her görüşmemizde ‘aramızda bir sıkıntı yok olamaz da’ diyordu…
Randevu önce Fuat Oktay’dan geldi Sucuoğlu derin bir nefes aldı!
Beklenen randevu verilmişti…
Buna bir de son gece Erdoğan ile görüşme eklenince daha da keyiflendi!
Zira büyük bir sınav veriyordu KKTC’nin Başbakanının Ankara’dan randevu alamaması, başbakanlık koltuğunun çok da sağlam olmadığı anlamındaydı…
Bu konuda hala ilginç söylemler yapılıyor!
Özellikle muhalifler işi gücü bıraktı, Erdoğan, Sucuoğlu’na elini vermedi diye propaganda yapıyorlar…
Erdoğan elini vermemiş de elini göğsüne götürmüş!
…
Önce akşam Erdoğan-Sucuoğlu görüşmesi yapıldıktan sonra Başbakan ile telefonda 20 dakikaya yakın görüştük…
Ses tonundan bile büyük keyif içinde olduğu anlaşılıyordu!
Sucuoğlu’na göre asıl Başbakanlık Erdoğan ile görüştükten sonra başlamıştı…
Kendinden emin bir şekilde ‘bundan böyle her şey çok güzel olacak dedi!
Aslında medyaya yaptığı açıklamalarda hep ekonomik konuları görüştüklerini söylemişti ama bize aktardığına göre 23 Ocak seçimleri de konu olmuş…
Bazı tahminler filan!
Hatta yapılan bir takım anket sonuçları…
Bunları açıklamak bize düşmez!
Resmi bir açıklama yapmak isterse kendi açıklar…
Ama şu kadarını söyleyebiliriz ki bu sonuçlardan hayli memnun olduğu anlaşılıyordu!
Sürekli şunu tekrarladı;
“Bundan böyle her şey daha güzel olacak…”
Umarız da dediği olur!
Ama partisi adına değil ülke adına olur…
Başbakan için olumlu bir gelişmedir bu!
Kardeş iki ülke arasında yaşanan olumsuzluklar sadece bizim ülkemize zarar verir…
Beğeniriz ya da beğenmeyiz;
Bu şartlarda Ankara tek desteğimizdir, salgın döneminde de bunu göstermiştir…
…
Bu arada ikili görüşmelerden sonra bazıları rehavet içine girebilir…
Bize göre büyük bir tehlikedir bu!
Yani şimdi Başbakan, Ankara’da Erdoğan ve Oktay ile görüştükten sonra ortalık ansızın güllük gülistanlık filan olmayacak…
Böyle düşünen yanılır!
Çünkü Ankara’da konuşulan en önemli konu Kıbrıs Türkünün kendi ayakları üzerinde durması için bir takım çalışmaların başlatılması kararıdır…
Bu bir süreç meselesidir!
Kimse gökyüzünden para filan atmayacak bize…
Aksine bir takım tasarruf tedbirleri alınacak!
Yeni bir sistem geliştirilecek…
Yeni yasalar düzenlenerek önce kamuya yeni bir işleyiş getirilecek!
Burada kamunun verimli çalışması ön planda tutulacak…
Vergi reformu ile kayıt dışılığın önüne geçilecek, devletin kasasına daha fazla para girecek!
Türkiye ile imzalanan işbirliği protokolleri de harfiyen uygulanacak…
Ankara elbette bizi destekleyecek ama attığımız imzaya da sadık kalmamızı isteyecek!
Artık cevizcinin çuvalından harcamayacağız…
Gerekirse de zor günler yaşayacağız!
Beleş hayat son bulacak…
Bir de şu Sucuoğlu’nun Başbakan olduktan sonra sürekli söylediği Malta modeli var!
Coin ve sanal bahis konuları sadece bu işi yapanlara değil devlete de kaynak olarak geri dönecek…
Bunun için 3 yeni yasanın seçimler sonrası Meclis’e gönderileceği ifade ediliyor!
…
Başbakan Faiz Sucuoğlu sonuçta Ankara’ya kafasında çeşitli sorularla hatta endişeli gitmiştir ve dönerken şen bir havadadır…
Ancak 23 Ocak seçimleri kendisi için tarihi bir sınav olacaktır!
Çünkü parti içinde bazı çevreler kendisinin seçimlerden birinci değil de daha alt sıralarda çıkması için bir takım tezgahlar düzenlemektedirler…
O da kendi tercihleri ama eğer Rahmetli İrsen Küçük’ün başına gelenlerin aynısı Sucuoğlu’na da gelirse işte o zaman vay halimize!
Bu konudaki bize gelen duyumları seçim sonrasına bırakıyoruz…
Kim ne derse desin, Ankara ile iyi ilişkiler içinde olan bir Başbakan ülke için büyük kazançtır!
Sucuoğlu bini değerlendirebilirse ne ala…
Aksi halde işi beklediğinden çok daha zor olacaktır!
MESAJ KUTUSU
Sayın Resmiye CANALTAY, Başkent Lefkoşa’nın ana yollarındaki aydınlatma lambalarının neredeyse çoğunluğu borcundan dolayı kesilmiş. Devletin bu kadar acizliği vatandaşı çileden çıkarıyor. Umarız en kası sürede bu sıkıntıyı giderir ve başkente yakışmayan görüntüleri sonlandırırsınız…
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Sayın Mehmet ÇILDIR, DP’li bazı yöneticiler hakkında yaptığınız konuşmalar anında bize havale ediliyor bilesiniz! Kendileriyle varsa bir sorununuz alın karşınıza konuşun ama bunu kalabalık alanlarda söylerseniz seçimlerde geri tepme riski de var…
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Sayın Devrim BARÇIN, sosyal medyada yaptığınız önemli paylaşımlar ve vatandaşa yol gösteren açıklamalarınız memnuniyetle karşılanırken bu size karma oy olarak geri dönecek gibi gözüküyor. En azından bol keseden atmayıp tecrübelerinizi kamu yararına kullanıyorsunuz bu bile büyük bir şeydir…
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