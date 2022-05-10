Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP’nin dünkü grup toplantısından sonra herkes bu iş biter diyordu…
Ama Sucuoğlu’nun inadı kırılmamıştı!
Toplantı sonucunda yaptığı açıklama da bunu açıkça ifade etti ve kaosa oynayacağının mesajlarını verdi.
Kesin olan tek bir şey vardı…
Sucuoğlu artık zamana oynayacaktı!
En büyük arzusu da CTP ile bir seçim hükümeti kurmaktı…
UBP tabanı artık şunu konuşmaya başlamıştı:
Faiz Sucuoğlu başbakanlığı bir süreliğine bırakabilir…
Ama aklı fikri gelecek sene Türkiye’de yapılacak olan seçimlerde olacak!
Daha açık olmak gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gitmesini bekleyecek…
Türkiye’de siyasette CHP dönemi başlayacak!
Sucuoğlu da bıraktığı yerden devam edecek…
Belli ki tehlikeli sulara girildi artık!
Bundan sonra kana kan dişe diş diyecek…
Partilileri buna der bilinmez ama bu konuda başka partilerden ve sivil toplum örgütlerinden ciddi bir destek alabilir!
Ankara ile savaş da resmi olarak başlamış olur…
Bu söylentilere inanmak istemiyoruz ama artık köyün de minareleri görünmeye başladı!
Hani Sucuoğlu dün grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada dedi ya…
Kırmadan, dökmeden ve üzmeden çözeceğiz diye!
Ama asıl kırılıp üzülecek olanları düşününce sonuçları tahmin bile edemiyoruz…
…
Sucuoğlu halen başbakanlık makamını bırakmak istemiyordu!
Direnmeye devam edecekti…
Ankara’da muhalefet partileri ile de görüşme yaptığını söyleyenler de yok değildi!
Ama bunu teyit etmemiz zordu!
Zaten başına ne geldiyse hep onlardan geldi bunu itiraf etmesini de bekleyemeyiz…
Dün ne dedi;
Adaylar İki ya da üç kişi hatta dört de olabilir dedi…
Üçü belli de ya dördüncüsü kimdi?
İşte o da büyük ihtimalle kafasındaki isim…
Eğer öyleyse de zaten yarın parti meclisi toplantısında ortaya çıkacaktır…
Parti kabul eder mi bu ismi bilemeyiz ama elbette Faiz beyin de kendine göre bildiği bir şey mutlaka vardır…
Aslında bir kumar oynuyor, siyasi bir kumar bu!
Bu kumarda kimlerin yanında olacağı çok önemli…
Ama kesin olan şu ki bu kumar çok tehlikeli sularda oynanacak!
…
Bu arada UBP içinde başka gelişmeler de yaşanmıyor değildi…
Dünkü grup toplantısından sonra sonuç çıkmayınca başka seçenekler de konuşulmaya başlandı…
Sucuoğlu’nu istifaya zorlamak!
Hem genel başkanlıktan hem de Başbakanlıktan…
Tabi ki demokratik bir yol değildir bu ama buna fırsat veren de yine kendisi olacaktı!
Burada sorulması gereken şuydu;
UBP içinde Sucuoğlu’na kim destek verecekti?
Yani kim sahip çıkacaktı!
Bizde siyaset güçten yanadır…
Sucuoğlu şu anda güçlü gibi gözükse de o gücü kaybettiği zaman arkasında kimse durmaz!
İnsan yapayalnız kalır ve şaşar kalır…
Sucuoğlu bunların hepsini çok iyi hesap etmeliydi!
Ankara ile iyice bozulan ilişkiler kendisini ve tabi ki ülkeyi nerelere sürekler bunu da tahmin etmek zor…
…
Hükümet krizi artık içinden çıkılamayacak bir durum almışken, bu işten en fazla zarar görmeye başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün öğleden sonra zamanının tümünü de bu işe ayırdı…
Öncelikle Ankara ile yoğun bir telefon trafiği yaşadı!
Sonra UBP’li bakan ve milletvekilleri ile görüştü…
En önemlisi de Faiz Sucuoğlu ile yaptığı görüşmeydi!
İşte ona neler dedi bilmiyoruz…
Ama ikna etmesini bildi!
Çok büyük ihtimalle de Ankara ile yaptığı görüşmelerden aldığı mesajı iletti…
Sucuoğlu daha fazla direnemezdi!
Çarşamba günü belli olacağını söylemişti ama iki gün erkene alınmış oldu…
Burada gerçekler detayda gizliydi!
…
Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara ile yaptığı görüşmelerde Ünal Üstel’in adını verdi…
Bu isim Ankara’da kabul gördü!
Böylelikle UBP’de ‘ağabeylik’ süreci de başlamış oldu…
Yük artık Ünal Üstel’in omuzlarındadır!
İşi göründüğünden de zordur…
Önünde reform paketi ile adlandırılan işbirliği protokolün ağır maddeleri vardır!
Bunları ardı ardına uygulamaya koymakla yükümlüdür…
Bazı ağır maddeler vardır ki bunları hayata geçirmekte fazlasıyla zorlanacaktır!
İşte burada ‘ağabeylik’ zihniyetini önce partisine sonra da kamuoyuna kabul ettirebilir ve kendini iyi anlatabilirle başarma şansı bir hayli fazla olacaktır…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurma görevini vereceği kişi olarak belirlendiniz ve o kendi görevini tamamlamış oldu. Ama sizin göreviniz onunkinden çok da ağır ve dikenli bir yoldan geçiyor. Bunun için de sadece partinizin değil tüm ülkenin ağabeyi olmayı başarabilirseniz ne ala. Kolaylıklar dileriz…
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Sayın Ece SUCUOĞLU, bir rahatsızlığınızdan ötürü yeni başbakanın isminin birkaç günlüğüne gecikeceğini duyduk. Büyük geçmiş olsun zaten işiniz de önce sağlık dememiş miydi zaten. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanız dileklerimizle…
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Sayın Mehmet Ali YÜKSELEN, LAÜ ile birlikte tarihte bir ilki gerçekleştirerek büyük bir başarının altına imzanızı attığınızı memnuniyetle öğrendik. Zaten üniversiteler olmasa acaba bu memleketin durumu ne olurdu düşünmek bile istemiyoruz. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz…
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Sayın Zorlu TÖRE, dünkü meclis oturumuna BRT ve TAK muhabirleri dışında başka basın mensuplarının alınmadığını üzülerek öğrendik. Bu konuda detaylı bir açıklama yapmak da artık şart olmuştur değil mi?
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Sayın Serdar DENKTAŞ; Demokrat Parti’nin geleneksel 1 Mayıs pikniğine katılım göstermeniz parti içinde bir umut ışığı olarak nitelendirildi. İlişkileri kesme kararından vaz geçtiğinizi söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazla…
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Sayın Hasan TAÇOY, dünkü meclis grubu toplantısında hayli asabi ve tedirgin olduğunuz gözlemlenmiş. Dünkü son dakika gelişmeleri dikkate alınca belli ki olacakları çok önceden tahmin etmişsiniz.
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, dün yeni hükümeti kurma görevi verilmeden önce Faiz beyin gizli adayı için hep sizin adınız anılıyordu. Ama Ersin bey öyle bir bastırdı ki kriz şimdilik çözülmüş oldu. Bu arada bakanlığın önündeki Türk bayrakları fazlasıyla eskisi değiştirmekte yarar var…
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, dün öğlen saatlerinde UBP ile olası bir hükümetin asla kurulmayacağını açıklamanız dünkü gelişmelerde büyük rol oynadı. Zira Faiz bey bir şekilde sizi ikna edip seçim hükümetini iyice aklına koymuştu.
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, uzun bir zamandır hayallerinizi süsleyen İçişleri Bakanlık görevi şimdiye kadar size hiç bu kadar yakın olmamıştı. Çok kişinin gözü orada ama bakalım Ünal bey boşaltacağı makamı kime verecek o da artık bu hafta sonu belli olacak…
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, siyasette acemiliğin bir kez daha kurbanı oldunuz gibi geldi bize. UBP Genel Sekreteri olarak bakalım şimdi nasıl bir açıklama yapacaksanız dört gözle bekleyeceğiz…
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