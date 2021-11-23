Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Pazar akşamı heyecanla maç saatini beklerken ki beklemez olaydık, kendi evimizde rezil rüsva olduk, öğlen saatlerinde telefonda görüştüğümüz Faiz Sucuoğlu bu kez Başbakan olarak her zaman olduğu gibi arka bahçeden geldi ziyaretimize…
Kahvelerimizi yudumlarken fırsat geçti ya elimize soruları nefes almadan ardı ardına sorduk kendisine!
Çünkü hem UBP Genel Başkanı hem de Başbakan olduktan sonra resmen ateşten gömleği giymişti…
İlk 3 dakikadaki izlenimlerimizi buraya yansıtırsak;
Beklediğimizden daha dinç ve enerji doluydu…
Ses tonu daha kararlıydı sanki!
Üzerinde müthiş bir özgüven vardı…
Pazar olmasına rağmen gün boyu yoğun bir ziyaret programı olduğunu biliyorduk, hatta öğlen saatlerinde Merkez Bankasında ciddi bir toplantı yapmıştı!
Yorgun değil, aksine kararlı, heyecanlı ve içi kıpır kıpır olan bir kişilik sergiliyordu…
Bir önemli detay da;
Yanında ne makam arabası ne şoförü ne de koruması vardı…
Oysa daha yeni Başbakan olmuştu, bunun kendine sağlayacağı menfaatleri pek ala kullanabilir ve kimsenin de itirazı olmazdı!
Belli ki sade bir vatandaş, mütevazi bir kişilik, halk insanı kimliği ile bu önemli göreve başlamak istemişti…
…
Çok defa yazdık, işi gerçekten de kolay değil aksine çok ama çok zordu…
Pandemiyle birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılar, gelir kayıpları, kaynak arayışının devamı gibi büyük sorumluluklar var üzerinde!
Sohbet de genelde mali konularda oldu zaten…
Merkez Bankası’ndaki toplantıda önemli konuları masaya yatırmışlar, ilk olarak da esnafın yaşadıkları sıkıntılar için Kalkınma Bankası’ndan alınacak olan 200 Milyon TL’nin dağıtılması kararı çıkmış!
Sonra da hemen her kesimin yaşadığı bankalara ait kredi borçları…
Sucuoğlu, kredi borçlarının 3 ay erteleneceği müjdesini verdi!
Hem de geçen dönemde yapılan faiz artırımı yapılmadan…
Belli ki vatandaş ve iş insanlarının 3 ay olsa da nefes alması sağlanacak bu kararla!
Geç de olsa doğru bir karardır bu ha keşke önceki hükümet döneminde böyle bir karar alınsaydı, insanlar bu kadar bitip tükenmeyeceklerdi…
Bir önemli konu da kredi kartları!
Malum ekonomide yaşanan kaos vatandaşın kredi kartlarına asılmasına neden oldu…
Kart borçlarını ödeyemeyen binlerce insanın mahkemelerde dosyaları yığınla bekliyor!
Kredi kartları şu anda yüzde 3 civarında faizle işlem görürken, Sucuoğlu bu rakamı yüzde 1’lerin altına düşürmekte karalı olduklarını, bunun için girişim başlattıkların da sözlerine ekledi…
O zaman bizden kendisine bir öneri;
Mazbata suçluları için de bir formül üretilebilirse mükemmel bir icraat olacaktır…
…
Şu anda sokaktaki vatandaş en çok devlet çalışanlarının maaşları ile 13’ncü maaşları merak ediyor…
Bazı muhalefet partileri ile sivil toplum örgütleri sürekli bu konuyu kaşıyor!
Maaşlar hele de 13’ncü maaşlar ödenmezse ne olur peki?
Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz…
Düşünsenize yaşanacak olan kargaşayı!
KKTC’de bir ilk yaşanır ve sonuçlarını tahmin bile edemeyiz…
İşin piyasaya olumsuz yansıması ve sokaklara dökülecek olan insanları!
Maaş ödeyemeyen bir hükümetin o anda ne yapacağı bellidir…
Hükümetten çekilip eve gitmekten başka bir çareleri yoktur!
Ama Sucuoğlu bu konuda da hayli iyimser ve kendinden emindi…
Aynen şu kelimeleri kullandı;
Şu anda böyle bir sorun yaşanacağını zannetmiyoruz…
Belli ki bu konuda da bir çözüm planı var ama şimdilik bu konuda çok detay vermek istemiyor!
Zaten biz de çok üstüne gitmedik…
Ama Ankara ile ilişkilerin her geçen gün düzelmesi ve yoluna girmesi konusunda da kelime aralarında bir takım mesajları alıp bir kenara yazdık!
…
Anladığımız kadarıyla Başbakan sorunların çözümüne yönelik türlü ekipler kuruyor…
Öyle partili filan değil!
Ya da her partiden olan ama tamamen işinin uzmanı kişiler…
Sucuoğlu bu hükümetin sadece 2 ay ömrü olduğunu biliyor ama seçimlerden sonra da UBP’nin bu kez çok daha güçlü olarak hükümette olacağını da vurgulayarak, şu anda alınmaya başlayan önlemlerin yeni hükümet döneminde de devam edeceğine inanıyor…
Hatta daha da ileri gidersek tek bayına hükümetin de sürpriz sayılmaması gerektiğinin altını çiziyor!
Bunun için de partideki büyük coşku ve kenetlenmeyi örnek gösteriyor…
Parti içinde de bir takım kararlarla yenilenmenin, büyük değişimin ilk mesajlarını veriyor!
Ve ekliyor;
Kurultayda karşısında olanların da her geçen gün kendine olan bağlılıklarını dile getirdiğini ifade ediyor…
…
Garibanın ekmeğinin 4 TL olduğunu ay sona da 5 TL olacağını da sorduk kendisine…
İlk iki kelimesi şöyle oldu;
Ekmek ucuzlayacak…
Sonra ekledi;
Şu anki zamlı ekmek de yeni yapılacak olan zam da asla kabul edilemez…
Bunun hasıl olacağını da sorduk…
Türkiye’den binlerce top buğday getirileceğini bunun ilk girişimlerini de yapıldığını söyledi!
Bu konuda fırıncılarla da konuşulacağını kar marjının çok küçük tutulacağını ve vatandaşın uzuz ekmek alması için kararlı olduklarını bu konuda da kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söylerine ekledi…
Turizmcilerin sorunlarına büyük önem verdiğini de söyleyen Sucuoğlu, Ercan’da yaşanan sıkıntılardan başlamak üzere bu konuda önemli projelerinin olduğunu ve artık bundan böyle çift aşılı her kişinin KKTC’ye girebileceğini de belirtti…
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En başta da söylediğimiz gibi…
Başbakan Sucuoğlu beklediğimizden çok daha fazla heyecanlı ve kararlı geldi bize!
Belki de o anda hatırlayarak söyledikleri projelerinin bir kısmıydı ama bunların bile kısa sürede hayatı geçirilmesi kesinlikle insanımızın yaşadıklarına merhem olacak niteliktedir…
Bu arada bize bir ziyaret gerçekleştirdiği için ilk öğrenen ve bir kısmını buradan paylaşan ilk biz olduk ama önümüzdeki günler içinde kendi ağzından resmi açıklamaların ardı ardına gelecek olmasını da şimdiden söylemeyi ihmal etmeyelim…
Ve dileğimiz odur ki ağzından çıkacak olan her bir söz, gerçek olursa ülkenin çok kısa bir zamanda olmasa da toparlanacağına inanmak istiyoruz!
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MESAJ KUTUSU
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