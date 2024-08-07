Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “İzinsiz Dedektör İthal Ve Tasarruf Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Emin Yasav bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Emin Yasav’ın “İzinsiz Dedektör İthal ve Tasarruf Etmek” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 3 Ağustos 2024 tarihinde, Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Surlar içinde bulunan ambar içerisinde Cürümleri Önleme Şubesine bağlı bir polis ekibince mahkemeden temin edilen arama emri ışığında huzurunda yapılan aramada, konu ambarın içerisinde sağ köşede bulunan koltuk üzerinde, siyah renk naylon poşet içerisinde markası meçhul siyah renk dedektörü izinsiz olarak İthal ve tasarruf ettiği tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Emin Yasav’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Dedektörün emare olarak alındığını mahkeme aktardı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,10 bin TL nakdi teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.