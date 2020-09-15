Derviş Gezer

Salgını kontrol etmekti görevleri.
Yapmadılar.
Açılımı sağlamaktı akıllı uslu vazifeleri.
Yapmadılar.
Pandemi Hastanesini yapmaları gerekiyordu.
Yapmadılar.
Okulları açamıyorlar.
Denetim yapamıyorlar.
Kontrol yapamıyorlar.
Devletin asli görevlerini yerine getiremiyorlar.
Pandemi merkezleri dolu.
Pozitif vakalar sıra bekliyor.
Vakalar ise hala ciddi artışta.
Sorumlu kim?
Suçlu kim?
*****
Sanmayınız bu günler bitmeyecek.
Gidecek o makamlar, bitecek bu rütbeler.
Canım isterse yaparımlar bitecek.
Ama birşey var ki çok önemli.
Eğer ki bu süreçte can zararımız olursa.
Yapmadıklarınız nedeniyle can kaybedersek.
Yapmadıklarınız yüzünden sevdiklerimizi kaybedersek.
İşte o gündür önemli gün.
Çünkü o gün sorulacak bu hesap.
Bugün yapmadıklarınızın hesabı.
Bugün eksik bıraktıklarınızın hesabı.
Ve inanınız sonuna dek gidilecek.
Hukuk ise hukuk.
Yargı ise yargı.
Ve herşeyin hesabı tek tek sorulacak.
*****
Bu yüzden yeter artık diyoruz.
Ya işinizi doğru ve düzgün yapınız.
Yada yapınız.
Çünkü bu makamlar bunun yeri.
Bu makamlar sizin CB hayallerinizin yeri değil.
Bu makamlar halkın.
Bu makamlar sizin aile mirasınız değil.
Bu makamlar milletin.
Şimdi artık düşünme sırası sizin.
Ya bu deveyi güdersiniz.
Yada bu diyardan gidersiniz.
Ama gitmekle kalmayacağından da emin olunuz.
Çünkü bu hesapta can zararı olursa.
Hesap son kertesine kadar sorulacak.
Bugün olan bugünde kalmayacak.