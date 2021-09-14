Levent Özadam - Mesaj Kutusu
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın belirli kişiler ve kesimler tarafından sevilmediği doğrudur…
Arıklı ağzıyla kuş tutsa muhakkak ki bahane bulacak birileri çıkacaktır!
Aslında Arıklı’ya olan olumsuz kampanya ve yorumlar bulunduğu makamdan ötürü de değil…
Geçmişte gençlik yıllarında aşırı milliyetçilik akımının önde gelenlerinden biriydi, büyük hatalı söylemler yaptı, şimdi onun bedelini ödüyor!
Bu konuda özür de diledi…
Tabi ki taktir kamuoyunundur!
Arıklı konusunda bizi daha çok ilgilendiren ise ülkede büyük stratejik öneme sahip olan Kıb-Tek’tir…
Peki kurum şimdiye kadar çok büyük başarı ile mi yönetildi?
Kesinlikle asla!
Zira biz yıllardan beridir siyasetin olduğu hiçbir kurumda başarı olamayacağına inananlardanız…
Bu ve diğer kurumlar sürekli olarak hükümet olan partilerin rant çiftliği olarak kullanıldı!
Önemli olan da 6 ay kadar süredir Arıklı’nın bakanlığına bağlı olan kurumun nasıl yönetileceğidir…
Onun için zaman zaman Arıklı’yı da eleştirir ve çeşitli sorular yöneltiriz!
Önceki gün de öyle yaptık, cevabı da gecikmedi…
Görüşlerinin kamuoyu tarafından da öğrenilmesi için siz okurlarla aşağıda paylaşıyoruz:
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“Sevgili Özadam, Bugünkü (dünkü) mesajını aldım.
Algı operatörlerinin Kıb-Tek Akaryakıt temin ve Taşıma ihalesi için aylardan beri yaptıkları propagandaya iyi niyetli arkadaşlarımızın da katıldıklarını üzülerek görüyorum.
Sevgili Özadam, Kıb-Tek ihalelerini bizim iptal etme yetkimiz yok. Konu tamamen MİK in kontrolündedir. Bizim yaptığımız bundan önceki yıllarda adrese teslim ihale şartnamesini adam gibi uygulatmak ve ihaleye katılan firmaların bundan önceki yıllarda olduğu gibi sahte evraklarla ihaleyi almalarını önlemek. Bu suçsa ben bu suçu işlemeye devam edeceğim.
Ayrıca ülkeye gelen ve TPİC ten alınan akaryakıt için yasal ve aynı zamanda Bakanlar Kurulu kararında da belirtildiği gibi %1 Kükürt oranına sahip fuil oil olmasıdır. TPİC in getirdiği akaryakıtta buna azami dikkat edilir. Diğer değerler ihalede getirilecek yakıtın özellikleridir. İhale ayın 20 sinde neticelenecektir. Teknecik günde ortalama 1000 tonat yakıt tüketmektedir. Bakanlar Kurulu ihale neticeleninceye kadar ülkeyi karanlıkta bırakmamak için karar üretmektedir. Bunda anlaşılmayacak bir durum da yoktur.
…
Bizim yaptığımız, ihalelerin Uluslararası olması, şartnameye uygun ve şeffaf yapılması. Adam geçmişte Rafineri opsiyon belgesi diye BP den bir kağıt getirmiş. Bu belgenin altındaki imza sıradan bir işçinin imzası.
Resmi belge değil. İçeriği de Rafineri den istenen bilgileri içermiyor. Bu belge ve altındaki imza Savcılık ve Polisten alınan görüş doğrultusunda geçerli sayılmıyor ve o ihale MİK tarafından iptal ediliyor. Adam kıyamet koparıyor.
Normalde bu adamın ihaleye fesat karıştırdı diye ihalelerden men edilmesi gerekiyor. Ama biz işin üzerine gitmiyoruz. Adam bu sefer Ara emri almak için yargıya başvuruyor. Bizim avukat arkadaşımız iyi bir savunma yapmıyor ve ara emri alınıyor. Yapılan yaygara, ihaleleri sonuçlandırmayan Arıklı olarak lanse ediliyor.
Şimdi BP’nin bu belgesi Meclis Araştırma Komitesi tarafından sahte belge olarak kabul edilmişti. Ben de o komitede bu belgenin geçersiz olduğunu söylemiştim.
Şimdi Bakan benim. Ne yapmalıydım. Göz mü yumalım. Yetkim olmadığı halde MİK üzerinde baskı kurup verin bu adama bu ihaleyi mi demeliydim.
Konuyu bildiği halde bu algı operasyonuna katkı koyan siyasiler biliniyor. Verdikleri demeç de ortada. Bir CTP Milletvekili var. Her meclis konuşmasında Rafineri Opsiyon Belgesi diye ısrarlı konuşmalar yapıyordu.
O arkadaşın önüne bir önceki ihalede BP den alınan belgeyi koydum. Kafasını kaşıdı yutkundu.
Aynı belge ile bu adama nasıl ihale verilir?
Bu süreç uzuyor. Uzarsa uzayacak. Uzuyor diye yıllardır söylediğimiz şeyleri unutacak değiliz. Haksızlığa, hırsızlığa göz yumacak hiç değiliz.
İhale uzadığı için Bakanlar Kurulu mecburen doğrudan alım Türkiye Enerji Bakanlığı ile 2016 da yapılan uluslararası anlaşma kapsamında KIB-TEK e yetki verdi. KIB-TEK bu akaryakıtı kimden alıyor.
TC. Enerji Bakanlığının bir alt birimi olan TPİC ten.
Bu rant çevresi ve onların beslediği çevreler sanki biz özel bir firmadan alım yapıyormuşuz ve bu işten nemalanıyormuşuz gibi algı yaratıyorlar. Özel bir firmadan doğrudan alım yapsak son derece haklılar.
Ama aldığımız yer bir TC’nin bir Devlet Kuruluşu.
Utanmadan bizi bu Devlet kuruluşundan rüşvet almakla itham ediyorlar. Efendim gelen akaryakıt zehirli imiş. Halkı zehirliyormuşuz. Bakanlar Kurulu TPİC e doğrudan alım için yetki verirken %1 Kükürt oranlı yakıt diyor.
Önemli olan Kükürt oranı. Diğer özellikler telafi edilebilecek özellikler. TPİC e %1 Kükürt oranlı yakıt istiyorum demişsin. Adamlarda buna uygun yakıt getirmiş. Adamlar ihalede yer alan Fuil Oil spektine uygun akaryakıt getirmedi diye suçlanıyor. Bu nasıl bir mantıktır anlamak gerçekten zor.
Bakınız ihaleler MİK tarafından yapılır. Bizim MİK e herhangi bir baskı yapmamız mümkün değil.
MİK şartnameye uygun bir şekilde ihaleyi yapar. İhale tekrarlanabilir, süre uzayabilir. Bizim MİK e sahte evrakları görmemezlikten gel dememiz mümkün değil. Bizim görevimiz memleketi karanlıkta bırakmamak.
Hangi yolla olursa olsun KIB-TEK e akaryakıt temin etmek. Bunu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.
Vatandaş bu algı operasyonuna kanmamalı. Verdiğimiz mücadele KIB-TEK in selameti içindir. Daha ucuz ve daha kaliteli elektrik içindir.
…
El-Sen in pozisyonunu önemsiyorum. El-Sen in ihalelerle bir ilgisi yok.
Malum çevreler El-Sen i de kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama EL-SEN in bu tuzağa düşmediğini memnuniyetle görüyorum.
Onların özellikle malzeme alımı ve istihdam için ısrarları var. İkisinde de haklılar.
Özellikle Kurumda teknik eleman sıkıntısı var.
Bir çok kişi emekli oldu. Yerleri doldurulamadı. Malzeme alımı konusunda da haklılar. Sayaç ihalesine çıktık. Diğerleri için de gerekeni yapıyoruz…”
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MESAJ KUTUSU
Sayın Dursun OĞUZ, karantina oteli olmadığı halde Girne’de bazı küçük otellere karantina ücreti ödendiğine dair bazı ihbarlar yapılmaya başlandı. Salgını bahane edip devletin ensesine çökenleri ortaya çıkarmanız için girişimde bulunmanız isteniyor!
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Sayın Meryem ÖZKURT, Merhum İsmet Kotak’ın anma törenleri haberlerine BRT’nin yer vermediği iddia ediliyor. Aile bu konuda hayli üzüntülü ve vefanın artık kalmadığı yönünde düşüncelere kapılıyor. Umarız en kısa zamanda hatanızı telafi eder gerekeni yaparsınız!
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Sayın Turgay AVCI, yurt dışından Ercan’a gelen yabancı öğrencilere yapılan muamele sadece onları değil gören vatandaşları da derinden üzüyor. Polis teşkilatı ile irtibata geçip önlem almanızı isteyen çok sayıda mesajınız var…
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Sayın Ersin TATAR, ülkenin en üst düzeydeki makamı olarak Asya bebek için sizin de katkı koymanız hatta bu konuda öncülük etmeniz gerektiği yönünde istekler gelmeye başladı. Minicik bir yavruyu sağlığına kavuşturmak için emeğinizi esirgemezsiniz değil mi?
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Sayın Ersan SANER, kurultay çalışmalarına öncelikle bölgesel bir anketle başlamanız en azından parti içindeki durumunuzu görmeniz için yararlı olacaktır. Zira kuru kalabalıklar sizi yanıltabilir hatta yakınınızda bulunanlar ikili oynayabilirler…
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Sayın Menteş GÜNDÜZ, UBP Güzelyurt İlçe başkanlığı adaylığınız hayırıl ve uğurlu olsun. Ancak rakip öyle bir ekip kurdu ki fazlasıyla profesyonel çalışıyor ve kurultaya az bir süre kala sürprizlere hazırlanıyor, uyarmadı demeyin olur mu?
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Sayın Deren OYGAR, 1111 ihbar hattının sadece mesai saatlerinde cevap verdiği diğer zamanlar hiçbir işe yaramadığını biliyor muydunuz? Yani böyle bir dönemde böyle büyük ayrıntılara fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor…