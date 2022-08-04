Levent Özadam - Mesaj Kutusu
YÖDAK kurul üyesi Hasret Balcıoğlu’nun dolandırıcılık hikayesinin yankılarının sona ermeyeceği ortada…
Öyle hemen kapatılacak bir konu olmadığı da ortada!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar skandalın üstüne gitmesi ile aslında pandora’nın kutusu açılmış oldu.
Tatar, YÖDAK’a başkan olarak atadığı Prof.Dr. Turgay Avcı’ya eğer inanarak skandalın üzerine gitmemiş ve iddiaların araştırılmasını yazılı talimat ile istememiş olsaydı bugün yaşanacak olanları düşünmek istemiyoruz.
Üniversite diploması bile olmayan Hasret Balcıoğlu’nun tüm ülkeyi, tüm üniversiteleri ve YÖDAK kuruluna seçildiği KKTC meclisini kandırarak yaptığı dolandırıcılığı aklamış ve paklamış olacaktı, Sayın Tatar...
İddiaların gündeme geldiği ilk günlerde, Hasret Balcıoğlu’nu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a götürerek Balcıoğlu’nun diplomasına kefil olan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın görevini ve yetkisini kötüye kullandığı da artık kesinleşmiştir!
İstanbul Üniversitesinden gelen resmi cevapta Hasret Balcıoğlu’nun 4 yıllık lisans eğitimi olmadığı diğer bir ifade ile üniversite diplomasının olmadığının ortaya çıkması sonrasında bile YÖDAK başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın hala suç duyurusunda bulunmaması düşündürücüdür!
Avcı’nın eniştesinin DAÜ Rektörü olduğu dönemin de mercek altına alınması gerektiği akademik çevrelerde bugünlerde daha sık konuşulmakta.
Diploma skandalı ile ilgili ısrarlı haberlerimizin ardından gelen yorumlar ve sözlü ihbarlar ise aslında diğer bir noktayı işaret etmekte.
Kafalara başka başka sorular getirmektedir!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın skandalın ortaya çıkmasında ortaya koyduğu irade temiz toplum ve doğru yönetime dair umutları artırmakta.
Tatar, diploma skandalı ile ilgili talep ettiği araştırma ve incelemenin ardından tüm iddiaları sonlandırmak adına süreci bir sonraki noktaya taşımalıdır!
Ersin Tatar , YÖDAK’a başkan olarak atadığı Prof. Dr.Turgay Avcı’nın lisans, yükseklisans ve doktora diplomaları ile birlikte tezlerinin intihal raporlarını da talep ederek YÖDAK ve yükseköğretim alanının üzerindeki tartışmaları sonlandırarak yükseköğretim alanında yeni bir dönemi başlatmalı.
Cumhurbaşkanı Tatar, temiz akademi, şeffaf yönetim ve hesap verilebilirlilik ilkesinin bir gereği olarak böylesi bir iradeyi ortaya koymak zorundadır!
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Kamuoyunun merakla cevabını beklediği en önemli soru ise artık şu;
Hasret Balcıoğlu’nun yaptığı dolandırıcılık karşısında suç duyurusunda kim bulunacak?
KKTC Meclis başkanlığı, YÖDAK başkanlığı, DAÜ ve UKÜ Rektörlükleri hep birlikte suç duyurusunda bulunmalırlar…
KKTC Meclis başkanlığına eksik beyanda bulunarak meclisteki siyasi partilerin oyları ile YÖDAK’a seçilmesinden hareketle yüce meclisi kandırdığı artık şüphe kaldırmamaktadır…
KKTC Meclis Başkanlığı suç duyurusunda bulunmalı mı?
Kesinlikle bulunmalı…
DAÜ ve UKÜ Rektörlükleri üniversite diploması olmadan doktora yapıp sonrasında akademik ünvanları sıra ile alarak aslında üniversiteleri de kandıran ve haksız maddi/manevi kazanç elde eden Hasret Balcıoğlu ile ilgili suç duyurusunda bulunmalı mı?
Elbette bulunmalı.
Diploma skandalı karşısında DAÜ ve UKÜ Rektörlüklerinin de sınıfta kaldığı üzücü de olsa gerçek…
DAÜ Rektörlüğü ve UKÜ Rektörlüğü de kandırıldıkları noktasında suç duyurusunda bulunmalı ve Hasret Balcıoğlu’na DAÜ’nün verdiği ekonomi doktora diploması ile UKÜ’nün verdiği yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük payeleri de derhal geri almalıdır…
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri diploma skandalı ile ilgili kendi kurumlarını ilgilendiren kısımları ve ayıbı temizlemek için derhal harekete geçip öncülük etmelidir!
Maliye Bakanlığı ise Hasret Balcıoğlu’ndan YÖDAK kurul üyesi olması nedeniyle Devletten aldığı tüm maaşlarını geri talep etmeli mi?
Derhal etmeli.
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Ancak KKTC Meclis başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve DAÜ ile UKÜ Rektörlüklerinden önce suç duyurusunda bulunması gereken tek bir makam var.
KKTC Cumhurbaşkanlığına bağlı olan YÖDAK Başkanlığı…
Önlisanslı profesöre kefil olarak kendisini atayan Cumhurbaşkanını bilerek ya da bilmeyerek yanıltmaya çalışan, araştırma ve inceleme başlatmak istemeyen ve bazı YÖDAK Kurul üyelerinin yasadan hareketle olağanüstü toplantı çağrısı ile konuyu gündeme almak zorunda kalan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın da skandal karşısında sınıfta kaldığı bir gerçektir!
Tüm ülkeyi kandırarak diploma dolandırıcılığı ile haksız maddi ve manevi kazanç elde eden Hasret Balcıoğlu ile ilgili YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı bugüne kadar neden hala suç duyurusunda bulunmadığı ise tüm yönleri ile araştırılmalı ve sorgulanmalıdır…
Diplomasız profesöre kefil olan ve tüm ülkenin kandırılmasına ortak olan YÖDAK Başkanı Avcı’nın görevinin gereğini yerine getireceği ve diploma skandalı ile suç duyurusunda bulunacağını beklemenin ölü gözünden yaş beklemekten farkı yok gibi gözüküyor…
Bir kez daha soruyoruz;
Suç duyurusunu kim yapacak?
MESAJ KUTUSU
Sayın Fadıl AKSUN, kokain tüccarı Mark Buddle’nin önce kırmızı bültene sonra da ülkesine teslim edilmesinde en büyük pay sizin ve bu olayın gizli kahramanısınız. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak başarılarınızın devamını dileriz. İyi ki adalet ve yargı hala bu ülkede en güvenilen kurumların başında geliyor…
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Sayın Ersin TATAR, YÖDAK’ta yaşanan skandaldan dolayı çok yakında girişim başlatıp konunun yargıya taşınması için gerekli talimatları vereceğinizi memnuniyetle öğrendik. Şimdi de daha da skandal bir olayın peşindeyiz duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız…
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Sayın Zorlu TÖRE, meclis çalışanlarından bazıları daireye hasta raporu getirme konusunda fazlasıyla abartmaya başladılar diye duyduk. İhbarı yapanlar bu konuyu mutlaka masaya yatırmanızı ve uyarılmalarını isteyen mesajlar gönderiyorlar, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Halis ÜRESİN, bir kez daha hatırlatmak isteriz ki MİK yasalar ile yürütülmek zorundadır. Sizin ise bu konuda bazı yasaları es geçtiğiniz söyleniyor, bunu bir kenara yazarak takipçisi olacağımızı umarız tahmin edersiniz. En kısa zamanda cevap hakkınızı kullanmanızı salık veririz!
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Sayın Ozan ELMALI, bu ülkede öğretmen camiasına saygı duymayan yoktur ama kapı pencere kıran öğretmen de öğrencisine hiçbir şey veremez. Eylem elbette haktır umarız bundan böyle daha fazla hassas olursunuz…
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Sayın Serdar DENKTAŞ, siyasetten ayrıldıktan sonra şimdi de yeni meslek olarak emlak sektörüne adım attığınız hatta personel istihdamı bile yaptığınız konuşuluyor. Yeni işinizde başarılar ve bol kazançlar temenni ederiz…
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Sayın Kartal HARMAN, iletişim danışmanı olduğunuz Cumhurbaşkanlığında makam odası yaşadığınız iddia ediliyor. İyi de sizi o makama atayanlar bunu daha önce niye düşünmedi ki? Her türlü eylemde tam destek vereceğiz, umarız kısa zamanda çözersiniz…
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Sayın Mustafa ERSOY, metropol çalışanlarına asgari ücret kadar değil yüzde 56 zam yaparak onların gönlünü bir kez daha kazandınız. Bir de imi bayramlık ödeyince onu da artık bonus olarak görüyorlarmış. Allah size de daha çok fazla versin, çalışanını mağdur etmeyen kesinlikle pişman olmaz…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, kokain tüccarını paketleyip ülkesine gönderdiniz şimdi sıra bu arkadaşın kendi deyimiyle hangi siyasetçilere rüşvet verdiğini ortaya çıkarmakta. Kendisinin buradaki yakın dostları ile görüşürseniz mutlaka ip uçları elde edeceksinizdir…
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Sayın Mehmet HARMANCI, Lefkoşa’da başbakanlık kavşağındaki kanalizasyon çalışması nedeniyle aldığınız önlemler trafiğin felç olmasını engelledi. Hele de ara sokaklara yerleştirilen tabelalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı…
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Sayın Gaye BOYACI, geçtiğimiz hafta hizmete açtığınız Lefkoşa’daki Dima Discount çarşısı beklenenden çok daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Bu arada vatandaş mekanın soğutma sorununa da çözüm üretmeniz konusunda birleşiyorlar…
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