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Şu sendikalar olmasa acep ne yapardık!

Levent Özadam
Türkiye

Levent Özadam

11 Aralık 2021, 01:26

Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Kamuda örgütlü sendikalar günler öncesinden duyurdu…

Girne Boğazından Lefkoşa’ya kadar yürüdüler!

Zamlara isyan yürüyüşü koydular adını…

Belli ki sağlam da hazırlık yapmışlar, hepsi takım giyinmişti!

60 Sendikacı salına salına geldiler Lefkoşa’ya kadar…

Doğrusu çok duygulandık!

Ne kadar da çok seviyorlar işçi emekçi kesimini diye…

Hepsinin de yüzü gülüyordu nedense!

Sanki de eylem yürüyüşü değil de pikniğe gider gibi bir havaları vardı…

Epey de iyi oldu!

Belki de bir çoğu çoktandır spora gitmiyor, karınlarındaki yağı eritemiyordu…

Doğrusu iyi bir fırsat oldu kendileri için!

Farkındalık dediler adına…

Muhakkak ki birkaç gram olsa da kiloları vermişlerdir!

Hatta dür akşam yürüyüş kutlaması için büyük ihtimal meyhanelerde kadeh de tokuşturmuşlardır!

Onlar adına sevindik…

Çünkü hepsi de dostumuz arkadaşımız!

Devamını dileriz, ara sıra iyidir böyle sağlık yürüyüşleri…

Ama biz şunu anladık bu yürüyüşler kesinlikle göstermeliktir…

Dostlar alışverişte görsün der gibi!

Son zamanlarda zam yağmuru varken onlar oturup kara kara düşünecek değildiler ya…

Biri çıkmış teklif etmiş onlar da sırf farkındalık için o kadar yolu yürümüş!

Aslında kendileri de bunun bir faydası olmayacağını, zamların geri alınmayacağını pek ala biliyorlardı…

Aslanlar gibi de yürüdüler!

Sonuç sıfıra sıfır elde var yine sıfır…

Sağlıklı bir yaşam için iyi de!

Dar gelirli bundan ne kazandı…

Yine koskocaman bir sıfır!

Sendikalar bir kere şunu bilmelidir…

Bu ülke insanı ne kadar siyasete güvenmiyorsa, sendikacılara da o kadar güvenmiyordur!

Belki de daha fazla…

Farkında mısınız artık o eski binlerin oluşturduğu kalabalıklar da toplanmıyor!

Nedense bu kadar sıkıntıya rağmen genelde mutlu bir tablo var ortada…

Kamu kesimi öyle de gerçek işçi ve emekli öyle mi?

Kazandığı para pul olmuş, artık ayın ortasını bile bulamıyorlar, bir de banka borçları katlandıkça katlanıyor…

Sendikalar da sözde yürüyüşte!

Kavga ve çatışmacı bir yapımız yok ama…

Ama sendikacılık da bu değildir!

Yürümek te neyin nesiymiş…

Aksine yürümeyip yatmaları gerekiyordu, bize göre!

Başbakanlık önünde, bakanlıklar, siyasi partilerin merkezlerinin önünde…

Yatıp da sorunlar çözülene kadar kalkmamaktır asıl yapılması gereken!

Yok bizim sendikacılar artık rahatlarına o kadar düşkün oldular ki, günler hatta aylar süren eylemlere cesaret bile edemiyorlar…

Onlar piknik havasındalar ama gerçek işçi ve emekçiler öyle değil!

Asıl yaşam mücadelesini özel sektör çalışanları veriyor…

Resmen yok oluşun başlangıcında eriyip gidiyorlar!

Kamu sendikaları da gösteriş peşindeler…

Dostlar alışverişte görsün yürüyüşüydü dünkü gün!

Büyük ses getirdiler doğrusu…

Avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlarız kendilerini!

Bir daha ki yürüyüşü de Alevkayası’na düzenlesinler…

Hem daha fazla yağ yakıp kilo vereceklerdir, hiç kuşkuları olmasın!

Sahi bu vefakar ve cefakar, vatan millet aşkıyla yanıp tutuşan sendikalarımız olmasaydı ne yapardık acep…

Allah hepsinin de tuttuklarını altın etsin!

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