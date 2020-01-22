Şu çılgın doktorlar

Rakamlar , KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanan Sağlık Hizmetleri İstatistik raporundan.



Günlük bakılan hasta sayısı, 2872.

Toplam doktor sayısı, 386.



Bir yıl boyunca Devlet hastanelerine başvuran hasta sayısı, 86.168.



Ülkenin en büyük hastanesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki sağlık bölümleri sayısı, 173.



Başkent Lefkoşa’daki devlet hastanesinde görev yapan doktor sayısı, 188.

Yaklaşık 1 yıl önce yayınlanan Sağlık Hizmetleri İstatistik raporunda yer alan verilerden hareketle en basit hesap ile günlük verilen sağlık hizmetlerinde yaklaşık 7,5 hastaya 1 doktor düştüğünü ve bu rakamlarında ülke sağlık sisteminin dünya ortalaması üzerinde ve çağdaş olduğunu ispatladığını iddia etmek bir yanılgıdan ibaret olsa da, sağlık sisteminde umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Sağlık sisteminin üst akıl ve devlet politikasından yoksun olması hala düşündürücü bir hakikat olarak karşımızda dursa da, bu toprakları seven doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının sağlık alanında başardıkları inanç verici.

Öznesi insan olan, insanı yaşatmanın tam merkezinde yer aldığı bir alan, sağlık.

İşte tam da bu noktadan hareketle, kamu reformun başlaması gerek ilk alan da sağlık.



Ve yokluk içerisinde yaşanan varlık misali, sağlık alanında yaşanan umut verici gelişmeler, Kıbrıs Türk’ünün hem bu topraklara inancının hem de kendisine olan güveninin artmasında domino etkisi yapacak bir kıvılcım niteliğinde.

Alışılmış çaresizliğe karşı bir isyanı ve alışılmış çaresizlikten beslenen “güç merkezlerine” karşı bir başkaldırının habercisi ayrıca sağlık alanında yaşananlar.

İnanınca, bu toprakları sevince, insanına saygı ve minnet duyunca, en önemlisi de kendine güvenince, her zorluğu Kıbrıs Türkü’nün başarabileceğinin ispatı değil midir eldeki olanaklara rağmen başarılı bir şekilde Devlet hastanesinde yapılan kalp ve böbrek nakilleri.

Makam ve kazançtan önce doğduğu topraklara hizmet ve insan yaşamına adanmış bir hayatın sonucu, “Şu Çılgın Doktorlarımızın” başardıkları.

“KKTC siyaseti benim cebimdedir” nutukları ile kendilerine put muamelesi yapılmasını isteyenlere inat, Devletin de sağlık alanında en zoru başarabileceğinin bir göstergesi, kahraman doktorlarımızın ortaya koydukları başarı öyküsü.

Onlar, Kıbrıs Türk’ünün yeni mücadele alanının kahramanları.

Çünkü kolay yolu tercih edip milletvekili seçilerek meclise kapak atmak yerine insanı yaşatmanın yolunda yürüyerek ortaya koydukları irade ve başarı hikayeleri, Devlete karşı yaşanan güvensizliği ve bu topraklara karşı duyulan inançsızlığı tersine çevirecek yeni bir umut, bitmeyen bir dinamizm.

Sağlık bütçesinin “Devleti aciz göstererek” hortumlanmasının karşısında birer kırılma noktası, ortaya konan başarı hikayeleri.

Kıbrıs Türk’üne öğretilen çaresizliğin ve putlara teslim olması ya da ruhunu satmasının karşısında kaderini değiştirecek yeni bir umut, sağlık alanında yaşanan gelişmeler.

Ve Kıbrıs Türk toplumunun her bir bireyi, böylesi bir göz ile bakmalı, sağlıkta yaşanan başarı hikayelerine.

Ve alkışlamalı “Şu Çılgın Doktorlarımızı”.

Yeniden umut oldukları için, yeniden inanç duymamızı sağladıkları için.

Ve minnet duymalı Kıbrıs Türk’ü, “Şu Çılgın Doktorlarımıza”.

Alışılmış çaresizlik üzerinden siyasi rant elde edenlerin ve Devleti küçük göstererek öz kaynaklarını hortumlayanların elindeki en büyük silahı, ortaya koydukları başarı hikayeleri ile aldıkları için.

Ve şükran duymalı Kıbrıs Türk’ü, “Şu Çılgın Doktorlarımıza”

Önce bu toprakları sevdikleri ve “her şeye ve herkese” rağmen Kıbrıs Türk’ünün en zoru başarabileceğini bizlere kanıtlayarak toplumun yeniden kendine güven duymasını sağladıkları için.

Ve örnek almalı her kesim, bir avuç kahraman doktoru.

Örnek almalı ki, bu toprakların da, Devletin de, insanımızın da kaderini değişsin.

Kaderi değişsin ki ahtapotun ayaklarından kurtularak yeniden bu toprakları vatan ve memleket bilsin.

Ve siz “Şu Çılgın Doktorlarımız”, iyi ki varsınız……





