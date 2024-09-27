AKEL ve “Demokrasi Direnişçileri Derneği” Strovolo Belediye Başkanı Stavros Stavrinidis’e mektup göndererek belediye sınırları içerisinde bulunan bir anıtta, 15 Temmuz 1974 darbesinde görev alan bazı komandoların da isimlerinin yer almasına tepki gösterdi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre mektupta; “Türk işgaline sebep olan 15 Temmuz 1974 ihanet darbesinde katılan bazı komandoların isimlerinin anıtta yer aldığı, son dönemde bu ve benzeri tarihin çarpıtılması durumlarıyla sıkça karşılaşıldığı, gerekli eylemlerde bulunulmaması halinde daha sert tepki gösterileceği” ifade edildi.

Habere göre, Strovolo Belediye Başkanı ise anıt izninin kendi göreve gelmeden önce verildiğini ve kayıp bir askerin adını taşıyan anıta başka isimlerin yazılmasının izne dahil olmadığını belirterek, gereğinin yapılmasını sağlayacağı yönünde taahhüt verdi.