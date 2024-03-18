NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın, Gürcistan ve Ukrayna topraklarında seçim yapması tamamen yasa dışıdır." dedi.

Stoltenberg, temaslarda bulunmak üzere gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Başbakan İrakli Kobakhidze ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gürcistan ile NATO arasındaki ortaklığa değer verdiklerini belirten Stoltenberg, bu ülkenin NATO'nun en yakın ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "NATO misyonlarına ve operasyonlarına yaptığınız önemli katkıları takdirle karşılıyor ve Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz. Güney Osetya ve Abhazya Gürcistan'ın parçasıdır." diye konuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya'nın, Gürcistan ve Ukrayna topraklarında seçim yapması tamamen yasa dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın "emperyal hırslarının" peşinde olduğunu savunarak, Gürcistan'ın güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Ukrayna'da ise savaş alanındaki durumun zor olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların yüzde 99'unu NATO müttefiklerinin sağladığına işaret etti.

Stoltenberg, Rusya'nın "saldırganlığını" durdurmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini belirterek, NATO'nun Gürcistan ile ortaklığının güçlü olduğunu ve bugün bu ilişkiyi nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını aktardı.

Yakın zamanda NATO'nun Gürcistan Sahil Güvenliğine verdiği eğitim kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateynin Batum'a geldiğini hatırlatan Stoltenberg, bu durumun da Gürcistan ile ilişkilerine dair somut örnek olduğunu söyledi.