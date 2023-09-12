Eski Avrupa Komiseri, Milletvekili ve Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianidis’in, Yunanistan’da bir kez daha bakan olarak atandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Stilianidis’in bir önceki Miçotakis Hükümeti döneminde İklim Krizi ve Siyasi Koruma Bakanı olarak görev yaptığını ve Denizcilik Bakanı Miltiadis Varviçyotis’in dün istifa etmesinin ardından, Denizcilik Bakanı olarak atandığını yazdı.

Varviçyotis, geçen hafta Pire’den Girit adasına giden Blue Horizon feribotunda bir yolcu ile iki gemici arasında çıkan tartışmada, gemicilerin itmesi sonucu denize düşen Andonis Karyotis’in hayatını kaybetmesinin ardından gemi mürettebatını savunmuş, gelen tepkilerin ardından da istifa etmişti.