BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Steart, yeni UFICYP Komutanı Tümgeneral Erdenebat Batsuuri’yle görüştü.
Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Steart’ın dün yeni UFICYP Komutanı Moğolistanlı Tümgeneral Erdenebat Batsuuri’yle görüştüğünü yazdı.
Habere göre, Stewart yeni komutan Batsuuri’ye görevinde başarılar dilerken Moğolistan’ın barış gücüne askeri katkısından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.