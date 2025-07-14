BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart bugün BM Güvenlik Konseyi’ni BM Barış Gücü’nün faaliyetleri hakkında son kez bilgilendirecek ve 7 Ağustos öncesinde veda etmek için adaya gelecek.

Fileleftheros gazetesi haberi “BM Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendiriyor ve Vedalaşmak İçin Geliyor” başlığı altında verdi.

Stewart’ın adadaki durum hakkında bugün Kıbrıs saatiyle 17.00’de Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini, hazırladığı iki raporun Konseyin önünde olduğunu vurgulayan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın cumartesi günü söz konusu raporlarda “eşit mesafe” uygulanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini hatırlattı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya kısaca yer veren gazete, Stewart’ın ise 7 Ağustos'tan önce adaya gelerek vedalaşmasının beklendiğini Stewart’ın yerine atanacak kişi için çalışmaların ise yaz sonunda başlamasının öngörüldüğünü aktardı.