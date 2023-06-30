Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın 12 Temmuz’da Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği ifade edildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, 12 Temmuz’da Kıbrıs sorunu ve UNFICYP konusunda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi bekleniyor.

Stewart’ın Pazartesi günü adadan ayrılacağı belirtilirken 10 veya 11 Temmuz'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşmesi bekleniyor.

Stewart’ın, Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmeden önce Güvenlik Konseyi’ne üye ülkelerin temsilcileriyle de ikili temaslarda bulunacağı belirtildi.

TAK