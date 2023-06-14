Hafta ortasında serbest piyasada saat 09.40 itibarıyla 25,45 TL'den alınan euro 25,80 TL'den satılıyor. 29,65 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 30,15 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 23,55 TL'den alınıp, 23,95 TL'den satılıyor.
Hafta ortasında serbest piyasada saat 09.40 itibarıyla 25,45 TL'den alınan euro 25,80 TL'den satılıyor. 29,65 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 30,15 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 23,55 TL'den alınıp, 23,95 TL'den satılıyor.
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