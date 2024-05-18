AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve İsrail Meclisi Knesset ve İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Aida Touma-Suleiman İsrail’in Filistin halkına uygulamakta olduğu soykırımın durdurulması ve BM’nin Filistin ile ilgili kararlarının derhal uygulanması çağrısı yaptı.

Haravgi’nin “Stefanu-Touma Ortak Soykırıma Son Verme Çağrısı” başlıklı haberinden Güney Kıbrıs’ta olduğu anlaşılan Touma-Suleiman’ın dün Stefanu ile görüştüğü ve ikilinin ortak basın açıklaması yaptığı anlaşılıyor.

Habere göre Aida Touma-Sulaiman “İsrail ve Filistin’de yaşadığımız korkunç bir savaş, son 7 aydır yapılmakta olan bir soykırım savaşı var.” dedi ve bu zor zamanlarda yaptıkları bu görüşme için AKEL Genel Sekreteri Stefanu’ya teşekkür etti.

AKEL’in savunduğu barış ve bir Filistin devleti kurulması ile İsrail’in Filistin işgaline son vermesi tezini öven Touma-Sulaiman “Barışseverlerin ve aktivistlerin vatanımız İsrail tarafından yapılan işgale karşı yükselttiği sesini getirdim.” ifadesini kullandı. Barış için, bu savaşın ve etkilerinin durdurulması için mücadele eden İsrailli-Yahudi ve Arap-Filistinli 44 örgütün yer aldığı bir birliktelik yarattıklarına işaret eden Touma-Sulaiman “Filistinlilerin ve özellikle Gazze halkının bu savaştan kurtarılması için” mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Stefanu ise “Bizim için durum çok net: İsrail Filistinlilere yönelik suç nitelikli saldırılarına son vermeli, ateşkes olmalı ve soruna siyasi çözüm bulunmalı.” dedi. BM’nin, 1967 sınırlarına sahip başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması kararının uygulanmasından başka çıkış yolu olmadığını belirten Stefanu uluslararası topumun bunu sürekli olarak İsrail’in önüne koyması gerektiğini söyledi.

Stefanu uluslararası toplumun, BM’nin, AB’nin ateşkes sağlanması ve Filistin meselesiyle ilgili kararların uygulanması yönünde çalışmak zorunda olduğu görüşünü de ortaya koydu. AKEL olarak, varoluş mücadelesinde Filistin halkının yanında olduklarını belirten Stefnu “İsrail devletinin ve Netanyahu’nun Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırım politikasının karşısındayız.” ifadesini kullandı.