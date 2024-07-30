AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün, Güney Kıbrıs’taki Hindistan Yüksek Komiserliği'ne yeni atanan Manish Manish ile görüştüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, görüşme sırasında Hindistan Yüksek Komiseri Manish’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması hedefiyle, ciddi hamle gerekliliğine yönelik AKEL’in pozisyonu hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Stefanu, Kıbrıs sorununa ilişkin ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Hindistan’a teşekkürlerini sunarken iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteğini de dile getirdi.