Lefkoşa, 16 Mayıs 24 (TAK): AKEL Genel Sekreteri Stefanos
Stefanu’nun, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için yapmış oldukları
önerinin Ulusal Konsey’de tartışılması talebini yinelediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bir gazetecinin, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in ziyaretiyle
ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Stefanu’nun, AKEL’in önerisinin çözüm için
perspektif yarattığını kaydederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in
ilerleyen günlerde, Holguin’in son temaslarıyla ilgili kendilerini
bilgilendireceğine inandığını söylediğini yazdı.
Habere göre Stefanu, bundan sonra ne olacağını kimsenin
bilmediğini, ancak Holguin’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i,
temaslarıyla ilgili bilgilendireceğinin ve Guterres’in de sürecin nasıl
ilerleyeceğiyle ilgili bir karar vereceğinin aşikar olduğunu belirtti.
Stefanu, kendileri için önemli olanın öncelikle “büyük resmi”
görmek olduğunu ifade ederken, çıkmaz devam ettikçe ve Türkiye, “bölünmeyi” kalıcı
hale getirecek fiili durumu sürdürmeye çalıştıkça, Rum tarafının müzakerelerin
kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak dinamik oluşturmak için ne gibi
inisiyatifler alabileceğini tartışması gerektiğini kaydetti.
Habere göre Stefanu, Rum tarafının somut bir öneride
bulunmak suretiyle dinamik oluşturması gerektiğine vurgu yaparak, bu önerinin
enerji alanında olması ve Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumunu etkileyebilecek bir
öneri olması gerektiğini ifade etti.
(GE/ŞEB)