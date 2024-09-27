AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ABD’nin New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşma, bugünkü Rum basınında da yer buldu.

Haravgi gazetesinin “Çıkmazın Aşılması İçin Olumlu Gündem” başlıklı haberine göre Stefanu söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada barış kültürünün ileriye götürülmesinin diyalog ve diplomasi aracılığıyla uluslararası, bölgesel ve yerel problemlerin çözülmesini gerektirdiğini belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununun Atina cuntasının darbesi ile bunu izleyen ileri sürülen Türk işgalinin akabinde 50 yıldır devam ettiğini öne süren Stefanu, Kıbrıs sorununun arkasında uzun bir başarısız girişim geçmişi olan uluslararası problemlerden biri olduğunu söyledi.

Bugüne atıfta bulunarak Kıbrıs sorununun 2017 yılından bu yana uzun süren durgunluklar ve çıkmazlar nedeniyle en kötü durumunda bulunduğunu da öne süren Stefanu, uzun süren çıkmazın ve zamanın çözüm olmadan geçmesinin Kıbrıs sorununda çözüm sağlanmasına ilişkin perspektifleri gerek toprak üzerinde gerek de siyasi ve toplumsal bilinç aşamasında zorlaştırdığını ileri sürdü.

Çözüm sağlanması perspektiflerine inananların artık çok az olduğunu da ifade eden Stefanu, konuşmasının devamında partisinin çıkmazın aşılmasına dair tezlerini de ortaya koydu.

Konuşmasında müzakere kazanımlarının tamamının korunması gerektiğini ve tarafların BM kararları tarafından da öngörülen siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili üzerinde mutabakata varılmış çözüm şekline taahhüdünün sürmesi gerektiğini ifade eden Stefanu, müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yapılması gerektiğini savundu.

Bu çerçevede siyasi ortamı iyileştirecek aynı zamanda çıkmazın aşılması için teşvikleri ve dinamikleri serbest bırakacak olumlu bir gündem yaratılmasının önemli olduğuna işaret eden Stefanu, olumlu gündeme enerji konuları ile Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs Türk toplumunun yararına olacak tek taraflı önlemlerin benimsenmesinin dahil edilebileceğini ekledi.

Gazete “AKEL-CTP Ortak Çabası” ara başlıklı haberinde ise Stefanu’nun toplum aşamasında Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında siyasi güven yaratılması ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söylediğini iletti.

Bu aşamada CTP aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumundaki diğer ilerici partiler ve örgütlerle birlikte harcadıkları ortak çabanın ve iş birliğinin önemli olduğunu dile getiren Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümünün herkes için bir kazan-kazan durumundan başka bir şey olmadığının herkes tarafından algılanması gerektiğini savundu.

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise Stefanu’nun New York’ temasları çerçevesinde Amerika’daki Rumların oluşturduğu örgütlerin federasyonu yanı sıra “Kıbrıs Mücadelesi Koordinasyon Komitesi” ve Güney Kıbrıs-ABD Ticaret Odasıyla görüştüğünü yazdı.

Stefanu’nun Amerika’da yaşamını sürdüren Rumlarla Kıbrıs sorunu, ekonomi ve yolsuzluk konularını ele aldığını yazan gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilindik tezlerini tekrarlayan Stefanu’nun Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için üzerinde mutabakata varılan çözüm temelinde ısrar edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

-Özel’in salonu terk etmesi Rum basınında

Öte yandan Türkiye ana muhalefet CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ABD’nin New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’un Kıbrıs Barış Harekatı’na “işgal” demesi üzerine salonu terk etmesi, bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Özel AKEL Genel Sekreterinin İşgalci Türkiye İfadesine Sinirlendi- Salondan Ayrıldı ve Ecevit’in Emirini Verdiği İşgali Savundu”, Politis’te ise “AKEL Genel Sekreterinin Konuşması CHP Liderini Rahatsız Etti- Kıbrıs’taki Türk İşgaliyle İlgili İfadeler Yüzünden New York’taki Uluslararası Toplantıdan Ayrıldı” başlıklarıyla yer buldu.