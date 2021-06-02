banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Statüko bizim en sevdiğimiz mi?

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

02 Haziran 2021, 04:19

E vallahi buradan değiller!

Zihinleri burada gözleri başka yerde ya da gözleri burada zihinleri tatile çıkmış!

Muhalefetin eleştirileri çözüm önerisiz, hükümet edenlerin çözüm adımları tam eleştirmelik ve alakasız.

Cumhurbaşkanına döndüğünüzde bambaşka bir distopya içinde…

Durumumuz tam olarak şu: “Yetki elindeyse ahkam farklı, başkasındaysa farklı… “

Adeta muhalefette olanın, hangi ideolojik duruşta olursa olsun, standardize edilmiş bir üslubu var…

Aynı model eleştiriler ile yarım asır daha siyaset yapıp, arpa boyu yol kat edememenin dayanılmaz hafifliği ile varlıklarını korumayı sürdürecek mi bu beyler?

***

Güney Kıbrıs’taki seçimlerin sonucunda milliyetçiliğin artan bir eğilimde olduğundan bahseden Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs’ın kuzeyinde neler olup bittiğini görüyor mu bilmiyorum ama bizim meclisimizde ve hatta sarayda da kendisinin varlığı ile birlikte Güney Kıbrıs’tan görülme biçimimizin kendisinin de başbakanımızın da güneyi eleştirdiğinden pek de farklı değil!

***

Bizde kendini görmeden başkasını eleştirme hastalığı oluşmuş azizim. Ki bu esasında bir miktar muhakeme yeteneğimizi kaybetmekle de alakalı gibi geliyor bana.

Muhakeme yeteneği ne zaman mı kaybedilir?

Ben size diyeyim:

Bir konu hakkında ayrıntılı bilgimiz yoksa muhakeme edemeyebiliriz.

Bir hususta yaşantımız yeterli tecrübeyi kazandıramamışsa muhakeme edemeyebiliriz.

Bilişsel yetkinliklerimiz fizyolojik ya da psikolojik sebeplerle yeterli değilse muhakeme yeteneğimizi kaybetmiş oluruz.

Duygusal olarak çeşitli engeller hissediyorsak muhakeme edemeyebiliriz ya da etmeyi reddederiz.

Sıklıkla bizim politikacılarımız muhakemelerini duygusal sebeplerle bloke ediyorlar. Bu da sübjektif yargılamalar yapılmasına neden oluyor.

Bu türden sübjektivite, devletlerin idaresinde toplumun geneline yönelik ortaya çıktığı zaman ise sıkıntı çok büyük olabiliyor çünkü bu defa da anayasamızın eşitlik ilkesinden tutunuz, insan haklarına ve devlette yönetişimin doğru ve sistemli bir şekilde işleyememesine; halkın duygusal gerekçeler ile toplumsal birliği kaybetmesine neden oluyorlar.

***

Daha da birkaç saat önce söylediklerini değiştirecek kadar aceleci bilgiler paylaşıp, bilgi kirliliği oluşturabiliyorlar. Bu sebeple halk ile aralarında güvensizlik oluşturan birtakım meseleleri halletmek için torpil ve partizanlık ile halkı ikna etmeye ve yandaş toplamaya devam etmeyi politika yapmak zannediyorlar…

Sonuç mu?Ne mi oluyor?

Şekil 1A: Kıbrıs…

Daha doğrusu KKTC…

***

Gerçekten ya bizimle değiller ya bilerek akıl ve ruh sağlığımızla oynamak suretiyle politika yapmayı iş haline getirip yaşamlarını sürdürmeye karar vermişler.

Ne acıdır ki kananlar bol…

Aksi takdirde onların bu üsluplarına son verebilecek birlikteliği kurabilir, artık hem toplumsa bir kimliğin gerçek görüntüsüne hem de gücüne kavuşabilirdik…

Hala kavuşabilir miyiz?

Bilmem…

İster miyiz yoksa rahmetli Doğan Harman’ın da dediği gibi statüko bizim en sevdiğimiz mi?

Dr. Çiğdem DÜRÜST

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim