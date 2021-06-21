Dr. İlker İpekdal

Geçen hafta Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastane ile ilgili bir operasyon başlatıldı.
Sanki yeni duymuşlar gibi, sağlığın statiko kanadı harekete geçiverdi.
Meclisten, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden, emekli doktorlardan, Devlet Hastanesi’ndeki bazı şeflerden ardı ardına açıklamalar geldi.
Soruların ortak hazırlandığı belliydi.
Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin yatak kapasitesi hangi ihtiyaçlara göre belirlendi?
Hastanenin inşaat ve yönetim planı nasıl kurgulandı?
Yeni hastane hizmete girdikten sonra Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’ne ne olacak?
Yeni hastane yapılmadan önce doktorların görüşleri neden alınmadı?
Bu ve buna benzeri sorulardan anlaşılıyor ki ister emekli ister aktif çalışan olsun, bazı kamu doktorlarının hoşuna gitmeyen durumlar var.
Hastane Lefkoşa’ya tabiri caizse tepeden inecek!
Peki bu iyi birşey mi?
Hayır elbette değil.
Yeni hastanenin kendi kaynaklarımızla, kendi potansiyelimizle yapılmasını kim istemez?
Yeniden bir hastane yapılacaksa bu hastanenin kendi sağlık ihtiyaçlarımıza göre organize edilmesini kim istemez?
Kimlerin istemeyeceğini söyleyeyim.
Sağlıktaki statiko!
Bunu anlayabilmek için geçmişteki bazı konuları hatırlatmakta fayda olacaktır.
Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nin açılmasını da aynı kesimler eleştirmişti.
Sonrasında baktığımızda şimdi orada maaşlı tam ve yarı zamanlı çalışan devlet doktorları var!
Sağlıktaki statiko, Yakın Doğu ile ilişkileri düzenleyince bu hastanenin varlığından da rahatsız olmaktan vazgeçmişti!
Yine tek Türkiye sermayeli Kolan Hastanesi de Lefkoşa’ya gelirken kıyamet kopmuştu. Hatta, bazı sermayeler birleşip kendileri işletmek istemişti ama olmamıştı.
Şimdi Kolan Hastanesi’nde yarı zamanlı çalışan devlet doktorları var!
Böylece Kolan Hastanesi de kendi sistemlerine uyduğu için sorun ortadan kalkıvermişti.
Memoraial de aynı şekilde!
Gelişinden rahatsız olup engelleyen sağlığın statiko kanadı, şimdi ofisinde, sevk edilen hasta başına alacakları ücretle anlaşmaya koşuyorlar!
…
Türkiye gerçekten sağlık sistemine müdahale etmek istiyor mu?
Hayır. Bunun ispatı da, her yıl Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi aracılığıyla her yıl en az 20 milyon TL’nin, sağlık için hibe edilmesi.
Bu paralar kullanılıyor muydu?
Hayır, en az yarısı projesizlikten geri dönüyordu!
Demek ki sağlıktaki statiko, olan parayı bile kullanmak istemiyordu!
Demek ki sağlıkta düzelmemesi gereken durumlar vardı onlar için!
…
Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni hastaneyi Türkiye’nin yapması yeni bir konu değil.
Bundan tam üç yıl önce, Diş Hekimi Filiz Besim’in Sağlık Bakanlığı döneminde aktif olarak işleniyordu. Hatta hastanenin detayları konusunda partidaşı ve milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de o dönemin TC Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından yüz yüze bilgilendirilmişti. Ama nedense yeni hastane ile ilgili görüşmelerde nelerin konuşulup tartışıldığı basınla paylaşılmamış, birkaç açıklama ile geçiştirilmişti.
Şimdi Sayın Besim’in ve Sayın İncirli’nin bu görüşmelerin detaylarını açıklamalarında fayda olacaktır.
…
Günümüze dönelim.
Acil Durum Hastanesi’nin birimlerinin ve cihazlarının yüzde kaç kapasite ile çalıştırıldığını sorumlu hekimine soralım.
Durum içler acısı.
Cihazların çoğunun açma düğmesine bile basılmamış durumda!
Yatışları hangi kriterlere göre belirlendiği beilinmeyen 20 civarı Covid-19 hastası ile adeta bloke edilmiş durumda!
Değerli okurlar;
İşte sağlıktaki karnemiz.
Bu karnenin zayıflığından kamu hekimlerini sorumlu tutmuyorum, yanlış anlaşılmasın.
Sayıları 20-30 kadar olan ama sistemin her yerine sirayet eden ve diğer kamu hekimlerini de baskı altında tutan sağlıktaki statiko savunucuları sorumludur.
Amaçları, devlet-özel-sevk-komisyon döngülerine zarar gelmemesidir.
Sağlıktaki statiko, kendisinin de içinde olmadığı, kendi düzeninin korunmadığı hiçbir değişimi onaylamaz.
Bu yüzden, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastane ile ilgili sorular da sorulmaya devam edecek.
İnşaatın ilk başından hastanenin açılışına kadar gündeme o kadar çok konu getirilecek ki hayretler içerisinde kalacaksınız.
Her şeye rağmen yeni hastane açıldığında, sağlıkta yeni bir dönemin de başladığına şahit olacaksınız.
Bütün mesele bu!
İletişim: 0542-8529899