ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalışanlarının sendikal mücadelesi, İsrail’e karşı boykotun sembol şirketlerinden biri haline gelmesi ve fiyatlarına yaptığı zamlarla en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu yılın başında şirketin dünya çapındaki satışları yıllık olarak yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

Şirketin en büyük ve en önemli pazarı olan ABD'de satışlar yüzde 3 azaldı; bu pandemiden ve 2008’deki mali krizden bu yana yaşanan en büyük düşüş.

Şirketin Türkiye’de de fiyatlarına bu yıl iki defa zam yapması da tepki çekmişti.

Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan, en son olarak satışların hayal kırıklığı yarattığını kabul etmiş, “yanlış bilgiler yüzünden” Orta Doğu’daki satışlarının etkilendiğini eklemişti.

Starbucks’a yönelik uzun zamandır İsrail’e destek verdiği algısı var; bu yüzden de şirkete yönelik boykot çağrıları yapılıyor. Narasimhan ise geçen yılın sonunda, “İnsanlığın yanındayız” açıklaması yapmıştı. Şirketin ödül programından yararlanan sadık müşterilerinde de kayıplar yaşanıyor.

Sadakat programına aktif olarak katılan müşterilerinin sayısı son çeyrekte bir öncekine kıyasla yüzde 4 düştü. Diğer yandan Starbucks son iki yıldır çalışanlarının sendikalaşma çabalarına balta vurmakla da suçlanıyor. Çok sayıda dükkanda sendikalaşma kararı alınmış olsa da şirketle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzun zaman boyunca bir gelişme yaşanmadı. Ancak son aylarda şirket ve sendika tarafından yapılan açıklamalarda görüşmelerde ilerleme yaşandığı kaydedildi.

-Sendikanın Filistin mesajına dava

Ekim ayında Starbucks, Filistinlilerle dayanışma mesajı paylaşan sendikaya dava açmıştı. Starbucks’ın bu adımı, ABD’de şirketin İsrail destekçisi olduğu algısının oluşmasına yol açan önemli bir etmen olmuştu. İsrail’in Gazze savaşı yüzünden halihazırda boykot çağrılarının hedefi olan şirketin bu hamlesi tepkilerin yükselmesine yol açmıştı.