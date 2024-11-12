Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında 2 bin 944 ilkokul öğrencisine eğitim verdi.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi, ilkokul çağındaki çocukların ve özel gelişen bireylerin omurga sağlığını korumak için düzenlediği Beden Farkındalığı Terapileri eğitimlerinin son olarak Girne’de 2 ilkokulda gerçekleştirilerek tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, toplamda 6 bölgede uygulanan eğitimlerin başarı ile tamamladığı belirtildi.

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik yapılan Koruyucu Omurga Sağlığı eğitimlerinin her bölgeden bir merkezi, bir de kırsal ilkokul seçilerek uygulandığı kaydedilen açıklamada, eğitimlerde özellikle 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine koruyucu omurga sağlığı ile ilgili bir sunum yapıldığı belirtildi.

Öğrencilerin günlük hayatlarında da rahatlıkla yapabilecekleri egzersizler uzman fizyoterapistler tarafından anlatıldı ve uygulamalı olarak yaptırıldı.

Temel Beden Farkındalığı Terapisi Eğitmenleri ve Pediatrik Rehabilitasyon Uzm. Fzt. Burcu Tokgöz, Uzm. Fzt. Aytül Özdil, Uzm. Fzt. Emine Kütüküt, Uzm. Fzt. Mehmet Miçooğulları, Yrd. Doç. Dr. Melis Sahilli Bağkur ve Uzm. Fzt. Hüseyin Özkader’in verdiği eğitimlerde okul yöneticileri, beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri de yer aldı.