Güney Kıbrıs’ta “spordaki yolsuzluk kangreninin” ortadan kaldırılması için “Ulusal Deontoloji Okulu” kurulmasının ardından bugün de Selanik’teki “Aristotelio” Üniversitesi’nde iş birliği protokolü imzalanıyor.

Fileleftheros’un haberine göre, bugün imzalanacak iş birliği memorandumu çerçevesinde “Aristotelio” Üniversitesi eğitim görevlileri Güney Kıbrıs’a giderek “Rum Spor Örgütü” salonunda düzenlenecek halka açık seminerlere katılacak.

Rum Deontoloji ve Sporu Koruma Komitesi ile “Ulusal Deontoloji Okulu” yetkililerinin “Aristotelio” Üniversitesi ile imzalayacağı protokol, spordaki yolsuzluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen başka eylemler de öngörüyor.

Gazete, “Ulusal Deontoloji Okulu”nun kuruluşunun 21 Ekim’de Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen özel seremoniyle ilan edildiğini ve yapılan konuşmalarda “spordaki çok ciddi yolsuzluk vakalarına” dikkat çekildiğini yazdı.