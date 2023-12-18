Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcuları Mehmetali Deniz ve Sertaç Bulgan İstanbul’da düzenlenen Türkiye Bench Press ve Master Powerlifting Şampiyonası’nda KKTC’yi başarıyla temsil ettiler.

Milli takım sporcuları iki Türkiye şampiyonluğu elde ederken, iki de Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Mehmet Ali Deniz, 93 kg Master Erkek kategorisinde “271.5 kg Squat Türkiye Rekoru, 165 kg Bench Press ve 287.5 kg Deadlift” olmak üzere toplam 724 kg ile Türkiye rekoru kırarken, Sertaç Bulgan 120 kg de Gençler (Junior) Kategorisinde “202,5 kg Bench Press” ile Türkiye Şampiyonu oldu.