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Zümrütköy Sahası tehlike saçıyor

07 Şubat 2021 Pazar 19:06
Zümrütköy Sahası tehlike saçıyor
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Ülkemizin köklü köy takımlarından biri olan ve birçok oyuncuyu ülke futboluna kazandıran Zümrütköy kulübü ilgisizlikten dertli.

Birçok bölge takımına da hizmet veren Zümrütköy sahası geçtiğimiz gün yaşanan fırtına sonrası zarar gören sahalardan biri oldu.

Sahayı çevreleyen duvarların yıkılma noktasına gelmesi ve üzerindeki teller ile reklam panolarının devrilmesine ramak kalmasına rağmen Spor Dairesinden hiçbir yetkilinin yöneticilerin sezlenişine cevap vermemesi de olaylara ne kadar duyarsız olduğumuzun göstergesi.

Spor Dairesi’ni göreve çağırdılar

Spor Dairesinin bir an önce Zümrütköy sahasına el atıp, herhangi bir vatandaşın canına zarar gelmeden tedbir alarak bir an önce sahanın duvarlarını ve tellerini tamir etmesi gerektiği belirtildi.  

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