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Zorlukasap Kupası İskele'nin

Ozanköy ile Gençler Birliği arasında Merhum Çağıl Zorlukasap anısına düzenlenen karşılaşma penaltı atışları sonunda Gençlerbirliği’nin oldu

Zorlukasap Kupası İskele'nin

Ozanköy ile Gençler Birliği arasında Merhum Çağıl Zorlukasap anısına düzenlenen karşılaşma penaltı atışları sonunda Gençlerbirliği’nin oldu

30 Ağustos 2019 Cuma 13:21
Zorlukasap Kupası İskele'nin

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Merhum Çağıl Zorlukasap anısına düzenlenen karşılaşmanın galibi penaltı atışları sonrasında Gençler Birliği oldu.

Ozanköy ile Gençler Birliği arasında Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı'nda oynanan ve deneyimli hakem Kerem Eran'ın yönettiği maçta İskele temsilcisi G.Birliği, oyuna hızlı başladı ve Mehmetali Öztemiz'in golu ile 1-0 öne geçti. 30.dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran Ozanköy, Ertan'ın kendi kalesine attığı golle skora dengeyi getirdi. İlk devrenin son anlarında duran topta Mehmet Gül'ün golü ile Ozanköy 2-1 öne geçti. İlk devreyi Ozanköy 2-1 üstün tamamladı. İkinci devrede G.Birliği baskısı, Ozanköy kontratakları vardı. Oyunun son bölümünde kırmızı siyahlılar ceza alanı içerisinde Bülent'in düşürülmesi ile penaltı kazandı. Atışı Ertan kullandı ve skora denge geldi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Gençler Birliği, sahadan 6-4 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu. Maçtan sonra kupa töreninde merhumun babası Yücel Zorlukasap, her iki takımın kaptanlarına kupalarını takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Çağıl Zorlukasap
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