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Zorba ve Piddubna şampiyon

Dünya Oto Cup Tenis Turnuvası’nda önceki gün oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı

27 Nisan 2021 Salı 20:47
Zorba ve Piddubna şampiyon
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Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Dünya Oto Cup Tenis Turnuvası’nda önceki gün oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı.

KKTF tesislerinde rekor katılım ile seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup’da 13+ Kadınlar ve 13+ Erkekler kategorilerde oynanan zevkli final maçlarında, 3 sette biten Kadınlar finalinde 0/3 geriden gelip son seti 6/3 alarak şampiyon olan Oksana Piddubna ile Erkekler finalinde başa baş geçen 2 set sonucunda şampiyonluğa ulaşan Mustafa Zorba oldu.

Dünya Oto Cup’da sıralamalar şöyle;

DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI:

8 Yaşlar:

1- ÇAĞ REFİKOĞLU

2- DORUK GÜLERYÜZ

9 Yaş Kızlar:

1- DENİZ ABDULLAHOĞLU

2- MİRA YÜKSEL

9 Yaş Erkekler:

1- BARAN BAŞARAN

2- TUĞRA İRFANOĞLU

10 Yaş Kızlar Grup A:

1- HURİYE ŞIK

2- DENİZ ABDULLAHOĞLU

10 Yaş Kızlar Grup B:

1-  GİRNE UMUT YEREBAKAN

2- ZARİF DAYI

10 Yaş Erkekler

1- ASIM ARAS ASTAN

2- ÇINAR ELMALI

12 Yaş Kızlar:

1- ALMİRA AKŞAHİN

2- HURİYE ŞIK

12 Yaş Erkekler:

1- BORA ERİN

2- ENVER ADA GENÇEL

14 Yaş Kızlar:

1- TANSEL ŞIK

2- NADİR ÇINARLILI

 

14 Yaş Erkekler:

1- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

2- ARAS ÇELİK

16 Yaş Kızlar:

1- SEVİM AKBAŞ

2- NADİR ÇINARLILI

16 Yaş Erkekler:

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- ERSEL KALFAOĞLU

13+ Kadınlar:

1- OKSANA PİDDUBNA

2- AZRA SERAY YALKIÇ

 

13+ Erkekler:

1- MUSTAFA MEHMET ZORBA

2- RASİM ÜLKER

13+ Çift Kadınlar:

1- AZRA YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA 

2- SEVİM AKBAŞ / ELÇİN ÖZBİLEN

13+ Çift Erkekler:

1- ABDELRAHMAN AL BİTAR / MUSTAFA MEHMET ZORBA

2- DERİN SAMİOĞLU / BERKE CAN EKİNCİ

13+ Karışık Çiftler:

1- OKSANA PİDDUBNA /  ABDELRAHMAN AL BİTAR

2- ÖZAY BARUTCU /  MUSTAFA MEHMET ZORBA

30+ Erkekler:

1- MEHMET SONAT

2- IGOR ERMAKOV

30+ Çift Kadınlar:

1- İREM İLERİCİ /  ELÇİN YOLDAŞCAN

2- ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN SAMİOĞLU

30+ Çift Erkekler:

1- MEHMET SONAT / ÇAĞIN ÖZTENAY

2- SERCAN EROZAN / HASAN GAZİOĞLU

30+ Karışık Çiftler:

1- SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU

2- HASAN GAZİOĞLU | İREM İLERİCİ

40+ Erkekler:

1-  SERCAN EROZAN

2- VLADİMİR ZIUZIN

50+ Erkekler:

1- AARON FLAMSON

2- ZAFER HIDIROĞLU

50+ Çift Erkekler:

1- MUSTAFA TAŞELİ / JEAN C. SCHROTTER

2- EDİZ DEMİRCİLER / ORHUN DOĞASAL

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Kadınlar:

1- ESRA ÖZDAMAR BAŞARAN

2- ENDER ÇABUKER  

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Erkekler:

1- ENDER SICAKYÜZ

2- ERGE GÜNEŞER  

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Karışık Çiftler:

1- MEHMET CİVİSİLLİ / ESRA ÖZDAMAR

2- BETÜL GÖKAY / DENİZ DENNER

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