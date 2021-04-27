Zorba ve Piddubna şampiyon

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Dünya Oto Cup Tenis Turnuvası’nda önceki gün oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı.

KKTF tesislerinde rekor katılım ile seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup’da 13+ Kadınlar ve 13+ Erkekler kategorilerde oynanan zevkli final maçlarında, 3 sette biten Kadınlar finalinde 0/3 geriden gelip son seti 6/3 alarak şampiyon olan Oksana Piddubna ile Erkekler finalinde başa baş geçen 2 set sonucunda şampiyonluğa ulaşan Mustafa Zorba oldu.

Dünya Oto Cup’da sıralamalar şöyle;

DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI:

8 Yaşlar:

1- ÇAĞ REFİKOĞLU

2- DORUK GÜLERYÜZ

9 Yaş Kızlar:

1- DENİZ ABDULLAHOĞLU

2- MİRA YÜKSEL

9 Yaş Erkekler:

1- BARAN BAŞARAN

2- TUĞRA İRFANOĞLU

10 Yaş Kızlar Grup A:

1- HURİYE ŞIK

2- DENİZ ABDULLAHOĞLU

10 Yaş Kızlar Grup B:

1- GİRNE UMUT YEREBAKAN

2- ZARİF DAYI

10 Yaş Erkekler

1- ASIM ARAS ASTAN

2- ÇINAR ELMALI

12 Yaş Kızlar:

1- ALMİRA AKŞAHİN

2- HURİYE ŞIK

12 Yaş Erkekler:

1- BORA ERİN

2- ENVER ADA GENÇEL

14 Yaş Kızlar:

1- TANSEL ŞIK

2- NADİR ÇINARLILI

14 Yaş Erkekler:

1- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

2- ARAS ÇELİK

16 Yaş Kızlar:

1- SEVİM AKBAŞ

2- NADİR ÇINARLILI

16 Yaş Erkekler:

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- ERSEL KALFAOĞLU

13+ Kadınlar:

1- OKSANA PİDDUBNA

2- AZRA SERAY YALKIÇ

13+ Erkekler:

1- MUSTAFA MEHMET ZORBA

2- RASİM ÜLKER

13+ Çift Kadınlar:

1- AZRA YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA

2- SEVİM AKBAŞ / ELÇİN ÖZBİLEN

13+ Çift Erkekler:

1- ABDELRAHMAN AL BİTAR / MUSTAFA MEHMET ZORBA

2- DERİN SAMİOĞLU / BERKE CAN EKİNCİ

13+ Karışık Çiftler:

1- OKSANA PİDDUBNA / ABDELRAHMAN AL BİTAR

2- ÖZAY BARUTCU / MUSTAFA MEHMET ZORBA

30+ Erkekler:

1- MEHMET SONAT

2- IGOR ERMAKOV

30+ Çift Kadınlar:

1- İREM İLERİCİ / ELÇİN YOLDAŞCAN

2- ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN SAMİOĞLU

30+ Çift Erkekler:

1- MEHMET SONAT / ÇAĞIN ÖZTENAY

2- SERCAN EROZAN / HASAN GAZİOĞLU

30+ Karışık Çiftler:

1- SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU

2- HASAN GAZİOĞLU | İREM İLERİCİ

40+ Erkekler:

1- SERCAN EROZAN

2- VLADİMİR ZIUZIN

50+ Erkekler:

1- AARON FLAMSON

2- ZAFER HIDIROĞLU

50+ Çift Erkekler:

1- MUSTAFA TAŞELİ / JEAN C. SCHROTTER

2- EDİZ DEMİRCİLER / ORHUN DOĞASAL

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Kadınlar:

1- ESRA ÖZDAMAR BAŞARAN

2- ENDER ÇABUKER

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Erkekler:

1- ENDER SICAKYÜZ

2- ERGE GÜNEŞER

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Karışık Çiftler:

1- MEHMET CİVİSİLLİ / ESRA ÖZDAMAR

2- BETÜL GÖKAY / DENİZ DENNER