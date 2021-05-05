Zor hareketler “kolay” geldi

Taekwondo Judo Karate aikdio Hapkido Kungfu Kurash Wushu federasyonuu Ferdi Zor Haraketler Müsabakaları yapıldı

Azerbaycan’da yapılacak şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini deniyorlar. Performans sporcularını, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu, Antrenörler Ramadan Gökbilen ve Ceyda Uçaner Sporcuları dört disiplinde (Hyong-Kırış-Müsabaka-Zor haraketler) disiplinlerinde Milli takım aday kadrosu belirlemek için hazırlıyorlar.

Yapılan müsabakalarda sikletlerinde birinci olan Sporcular

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI

1.Kategori: 1. Ana Tüysüz

2.Kategori: 1. Elena Pakhomova

3.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Açelya Ergin 3.Betül Boz

4.Kategori: 1. Şerife Patlar 2.Hande Erşahinoğlu 3.Melek Karanfil

5.Kategori: 1. Aleksandra Gudonoaga 2. Durusu Yenice 3.Tuba Şener

6.Kategori: 1. Elif Altuntaş 2. Sıla Taneri 3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI

1.Kategori: 1. Nikita Gordeev 2.Kerim Karpuz 3.Mahmut Colayır

2.Kategori: 1. Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori: 1. Daniel Korshunov 2. Fedor Fedorov 3. Ali Liman

4.Kategori: 1. Emir Kaflı 2. Ahmet Faruk Kocabaş 3.Sinan Kara

5.Kategori: 1. Arda Aslan Öztürk 2. Denktaş Karamahmutoğlu 3. Kıvanç Çağlin

6.Kategori: 1. Agit Yenice 2. Erol Eren Külahçıoğlu 3. Çetin Çiftsüren

7.Kategori: 1. Rafail İbrahimov 2. Aziz Kamalov 3.Ajlan Rüstemov

8.Kategori: 1.Mustafa Jumayev 2.Mikhail Khomsin 3.Ruslan Saltanov