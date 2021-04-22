Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü Futbol Altyapı Antrenörü Vural Köseoğlu, futbolun oynanmamasının ve pandemi sürecinin futbolcuları için adeta bir yıkıma neden olduğuna işaret ederek, “Zor bir süreçten geçiyoruz.” ifadesini kullandı.

Önce iyi bir birey

Kötü alışkanlıkların çok olduğu bir zamanda parolalarının “önce iyi birey” olduğunu vurgulayan Köseoğlu şunları söyledi:

“Altyapıda pandemi öncesinde çok iyi işler yapıyorduk. Ancak pandeminin başlamasıyla hem sporcularımız hem de biz motivasyonumuzu kaybettik. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Başkan, yönetim ve antrenörler olarak çaresizlik yaşadık. Tüm dünya bu süreçten geçiyor.”

Antrenmanlar başladı

Antrenmanlara dün itibarıyle başladıklarını belirten Köseoğlu, şunları söyledi:

“Sağlık Üst kurulunun verdiği direktifler doğrultusunda, mümkün olduğunca temassız bir şekilde, grupları belli bir sayıda tutarak çalışmalarımıza başladık ve devam etmek istiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Daha iyiye gitmek için çaba sarfediyoruz”

Alt grupta 3 antrenör var

Altı grupta üç antrenörle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Köseoğlu, iki buçuk aydır bir şey yapamadıklarını ifade etti. Bu sürede hem sistem hem de bireysel açıdan futbolcuların kaybı olduğunun altını çizen Köseoğlu, bunun bir yıla karşılık geldiğini düşündüğünü ifade etti. Haftada üç antrenman yaptıklarını kaydeden Köseoğlu, ancak dünyanın birçok yerinde her gün antrenman yapıldığını, bu durumun aslında daha faydalı olduğunu belirtti.

Aileler önemli

Bu zor süreçte ailelere de büyük görev düştüğünü hatırlatan Vural Köseoğlu, “Evde, özellikle bireysel çalışmalara yardımcı olabilirler” şeklinde konuştu. Bunun da bir yere kadar olduğuna işaret eden Köseoğlu, mevcut sürecin çocukların futbol hayatlarının gelişiminde çok büyük bir sıkıntı olduğuna vurgu yaptı.

Altyapı 12 yıldır devam ediyor

Yeni Boğaziçi olarak futbol altyapıyı on iki yıl önce kurduklarını ve bugüne kadar devam ettiğini belirten Köseoğlu, 9 çocukla başladıkları çalışmaları bugün 90 civarında çocukla sürdürmeye çalıştıklarına işaret etti. Şu anki Başkan Mehmet Fahlioğulları’nın daha önce yönetimde Futbol Altyapı yöneticisi olduğunu belirten Köseoğlu, başkanın altyapıya büyük destek verdiğini, bu açıdan şanslı olduklarını kaydetti.

Tesisler konusu ve eksikler

Altyapıların en önemli sıkıntılarından bir tanesinin saha konusu olduğunu belirten Vural Köseoğlu, Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nın arka kısmında sahaları olduğunu, tesis konusunda şanslı olduklarını ifade etti. Bir diğer sıkıntının ise çocuk yaşta futbolcuların yeteri kadar antrenman veya maç yapamaması olduğuna işaret eden Köseoğlu, KTFF’nin altyapı konusunda elinden geleni yaptığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Çocuk yaşta bir futbolcunun kendisini geliştirmesi için bol bol tekrar yapması gerektiğine işaret eden Köseoğlu, okullardaki beden eğitimi derslerinin de artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Takım sayısı fazla olmalı

Tüm kulüplere akademi kurma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirten Vural Köseoğlu, bunun olması halinde takım sayısının artacağını ve daha fazla maç yapma olanağı getireceğinin altını çizdi. Teknik ekip olarak ta bir teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörü olması gerektiğini de kaydeden Köseoğlu, “Bunun olması tabii ki imkanlarla ilgilidir.” sözünü de ekledi.

Altyapıdan A Takıma