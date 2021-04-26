Zor bir süreç yaşıyoruz

Mağusa Gelişim Akademisi Hentbol Takımları çalışmalarına yeniden başladı.

Ocak ayındaki kapanmayla birlikte antrenmanlarına ara vermek zorunda kalan takımlar, Mağusa Arena’da olası yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Sağlıklı bireyler yetiştirme hedefindeyiz

MGA Hentbol Antrenörü Kılıçali Kahraman mevcut süreci değerlendirirken, “Gerçekten çok zor oluyor” ifadesini kullandı. MGA’da hentbolun tanıtımı konusunu sürekli gündeme getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kahraman “Amacımız sağlıklı bireyler yetirştirme amacındayız.” ifadesini kullandı. Kahraman, “Buna rağmen üçüncü haftanın antrenmanlarına başladık.” şeklinde konuşarak şunları söyledi:

“Katılım sayımız düştü. Aileler çok tedirgin. Başta biz de tedirgindik. Ancak konulan kurallar çerçevesinde tedbirlerle başladık. 15 günde bir PCR testi yapıyoruz. Girişte testimizi kapıdaki görevlilere gösteriyoruz. Ateş ölçer kullanıyoruz. Elle dezenfekte yapıyoruz.”

Hentbol takım sporudur

Antrenmanların zor geçtiğine işaret eden Kılıçali Kahraman, “Hentbol, bir takım sporudur. İki takım oluşturulduğu zaman on dört kişiye ihtiyaç vardır. Zaman zaman bu sayıyı bulmakta zorlanıyoruz. Ancak yola devam ediyoruz. Gelebilen sporcularımızı en iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. Gelemeyenleri ise yadırgamıyoruz. Vakalarda biraz azalma var. Buna da seviniyoruz.”

Üç takımımız var

U16, U18 ve U20 takımları olmak üzere haftada üç antrenmanları olduğunu kaydeden Kılıçali Kahraman, A Takımın antrenmanlara yeni başladığını aktardı. Yakın zamanda yeni sezonun başlatılmasının planlandığına işaret eden Kahraman, “En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız” dedi.

Kahraman şunları söyledi: “Bazı oyuncularımızın kondüsyon olarak iyi durumda olduğunu gözlemledim. Bu da bizi memnun etti. Kayıpları olan sporcularımızı da en iyi duruma getirmek için çalışacağız.Sakatlık olmadan devam etmek istiyoruz. Neyle karşılaşacağüımızı bilmiyoruz. Bundan dolayı da en hafif çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz.”

Mağusa’yı temsil etmek önemli

Hentbolda hedeflerinin büyük anlamda şampiyonluk olmadığını altını çizen MGA Hentbol Antrenörü Kılıçali Kahraman, amaçlarının öncelikle Mağusa’yı temsil etmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Hentbol’da Lefkoşa dışından tek takım olduklarına dikkat çeken Kahraman, üç takımla Mağusa’yı en iyi şekilde temsil etme hedefinde olduklarını vurguladı. MGA Başkanı Özgür Gezmiş’e de teşekkürlerini ileten Kahraman, “Başkanımız bize büyük destek veriyor. Ne zaman bir şeye ihtiyaç duysak yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. Üç dört yıllık planları olabileceğine işaret eden Kahraman, “Belki 2-3 yıl sonra bir final oynama hedefimiz olabilir.” şeklinde konuştu.

Antrenör ekibimizin katkısı ve emeği büyük

Antrenör ekibiyle de ilgili konuşan Kılıçali Kahraman, ekibin büyük emek ve katkı koyduğunu vurguladı. Büyükler ve U20 takımlarının sorumluluğunu Antrenör Cemal Evlat’ın, U18 takımının ve kalecilerin sorumluluğunu ise kendi sporcuları olan Ataer Ersalan ‘ın üstlendiğini kaydetti. Arda Kahraman’ın da diğer antrenörler gibi birinci kademe antrenör kursunu bitirdiğini ve fitnes antrenörlüğü de yaptığını, bundan dolayı da U16 takımın çalışmalarını sürdürdüğünü belirti. Akademi kurma konusuna da değinen Kahraman, MGA hentbolun aslında bir akademi olarak hareket ettiğini, bölgesel akademilerin ilerde kurulması halinde bundan da faydalanmak istediklerini söyledi.