Zor bir süreç olacak

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu planlamalarının hazır olduğunu söyledi

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu ortada bir tarih olduğunu belirterek kendilerinin de buna göre plan yaptıklarını ifade etti.

Soru işaretleri var

Bu tarih planlamasının artan vaka sayısından önce yapıldığını ifade eden Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, yaptıkları plan doğrultusunda soru işaretleri olduğunu ifade etti.

Süreç uzun ve zor olacak

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu yaptığı açıklamada futbol federasyonu başkanı tarafından yapılan tarih konusunun vakaların artışından önce olduğunu bu nedenle yaptıkları planlamada soru işaretleri olduğunu ifade etti.

Nisan’da başlama düşüncemiz var

Vaka artışının devam etmesi durumunda tarihin değişmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, aşılamanın başlaması, vakaların da düşmesi durumunda Nisan ayında süreci başlatma düşünceleri olduğunu söyledi.

İşimiz çok zor

Süreci yeni sezon öncesi daha uzun tutacaklarını ifade eden Gökmen Davutoğlu, uzun süre oturan oyuncu kesimini yeniden ayağa kaldırmak adına işlerinin zor olduğunu ifade etti. Tüm planlamalarının hazır olduğunu söyleyen Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, ancak bu durumda sağlıklı ortamın şart olduğunu söyledi.

Uzun bir sürece ihtiyacımız var

Bu yıl adına uzun süre oturan oyuncu grubu adına süreci daha uzun tutacaklarını ifade eden Gökmen Davutoğlu, oyuncu grubunu iyi noktaya getirmek adına uzun bir sürece ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.