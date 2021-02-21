banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

Zor bir süreç olacak

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu planlamalarının hazır olduğunu söyledi

21 Şubat 2021 Pazar 17:32
Zor bir süreç olacak
banner337
banner351

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu planlamalarının hazır olduğunu söyledi

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu ortada bir tarih olduğunu belirterek kendilerinin de buna göre plan yaptıklarını ifade etti.

Soru işaretleri var

Bu tarih planlamasının artan vaka sayısından önce yapıldığını ifade eden Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, yaptıkları plan doğrultusunda soru işaretleri olduğunu ifade etti.

Süreç uzun ve zor olacak

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu yaptığı açıklamada futbol federasyonu başkanı tarafından yapılan tarih konusunun vakaların artışından önce olduğunu bu nedenle yaptıkları planlamada soru işaretleri olduğunu ifade etti.

Nisan’da başlama düşüncemiz var

Vaka artışının devam etmesi durumunda tarihin değişmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, aşılamanın başlaması, vakaların da düşmesi durumunda Nisan ayında süreci başlatma düşünceleri olduğunu söyledi.

İşimiz çok zor

Süreci yeni sezon öncesi daha uzun tutacaklarını ifade eden Gökmen Davutoğlu, uzun süre oturan oyuncu kesimini yeniden ayağa kaldırmak adına işlerinin zor olduğunu ifade etti. Tüm planlamalarının hazır olduğunu söyleyen Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, ancak bu durumda sağlıklı ortamın şart olduğunu söyledi.

Uzun bir sürece ihtiyacımız var

Bu yıl adına uzun süre oturan oyuncu grubu adına süreci daha uzun tutacaklarını ifade eden Gökmen Davutoğlu, oyuncu grubunu iyi noktaya getirmek adına uzun bir sürece ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
BinatlıGökmen Davutoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hedefimiz genç oyuncu kazandırmak
Hedefimiz genç oyuncu kazandırmak
Hentbolda seminerler dizisi başladı
Hentbolda seminerler dizisi başladı
Cimnastikçiler farkındalık yaratacak
Cimnastikçiler farkındalık yaratacak
Sevinmeyi de üzülmeyi de özledim
Sevinmeyi de üzülmeyi de özledim
Buse’den Balkan üçüncülüğü
Buse’den Balkan üçüncülüğü
KTSYD’den SOS’e destek
KTSYD’den SOS’e destek
LTTFF Akademi projesi son aşamada
LTTFF Akademi projesi son aşamada
DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda
DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda
Kanlı Başkent’te
Kanlı Başkent’te
Sporun yapılmasını biz de istiyoruz
Sporun yapılmasını biz de istiyoruz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim