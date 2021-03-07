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Zor bir dönem olacak

Gençlik Gücü çalıştırıcısı Kemal Yürekli yeni sezona dair plan ve programın hazır olduğunu söyledi

07 Mart 2021 Pazar 20:41
Zor bir dönem olacak
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Gençlik Gücü çalıştırıcısı Kemal Yürekli yeni sezona dair plan ve programın hazır olduğunu söyledi

Beyzade ÜNALMIŞ

Ortada bir tarih olduğunu ifade eden Gençlik Gücü teknik direktörü Kemal Yürekli mental olarak belirsizlikden dolayı hem kendilerinin hem de oyuncuların yorulduğunu ifade etti. Yaptıkları kısa çalışmanın artan vakalar nedeniyle son bulduğunu da ifade eden Kemal Yürekli, yeni sezona dair plan ve programlarının hazır olduğunu söyledi.

Süreçten sıkıldık

Ortada bir tarih olduğunu ancak net olmadığını ifade eden Gençlik Gücü teknik direktörü Kemal Yürekli, bu bağlamda şu an adına net bir şey konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Buna rağmen Gençlik Gücü olarak plan ve programlarının hazır olduğunu ifade eden Yürekli, belirsiz süreçten çok sıkıldıklarını ve bir an önce futbolun başlamasını istediklerini söyledi.

Nisan ortası başlamak istiyoruz

Hem kendilerinin hem de oyuncuların mental olarak çok yorulduğunu ifade eden Gençlik Gücü teknik direktörü Kemal Yürekli, zor bir dönemin kendilerini beklediğini söyledi. Nisan ortası sezon hazırlıklarına başlama düşünceleri olduğunu ifade eden Yürekli, adapte olma adına uzun bir döneme ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Yeni sezon planlaması hazır

Gençlik Gücü olarak kendi tesislerini kurmak için bir takım çalışmalar başlattıklarını da söyleyen Kemal Yürekli zor süreçten geçilen bu dönemde bazı şeylerin ise net olmasını istediğini aktardı. Oyuncularla sosyal medya üzerinden sıkça bir araya geldiklerini ifade eden Yürekli yeni sezona dair tüm planlamalarının hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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