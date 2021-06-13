"Zirvede olmak istiyoruz"

Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler, takımın sezon açılışı ile birlikte başlayacak olan yeni sezonla ilgili düşüncelerini spor servisimizle paylaştı. Sezon açılışı ile ilgili olarak planları doğrultusunda sürece devam ettiklerini ifade eden Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler, kadroyu bu yıl geniş tutmakla birlikte, potansiyeli olan oyuncu grubu ile yola çıktıklarını söyledi.

İlk periyodu tamamladık

Sezon açılışını planladıkları gibi gerçekleştirdiklerini söyleyen Cihangir Kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler, ilk periyodu da bu bağlamda geride bırakıp ikinci periyoda geçtiklerini söyledi. Hedef olarak bu sezon zirve yürüyüşünde yer almak istediklerini ifade eden Karavezirler, bu bağlamda kadronun genişliği yanında potansiyeli olan oyuncu grubu ile yola çıktıklarını söyledi. Bu nedenle sezon içinde kadro derinliği ve motive açısında güzel işler yapacaklarını ifade eden Hüseyin Karavezirler, Cihangir’de transferin bitmediğini söyledi.

Her dönem altyapı önemli

Alt yapıya her dönem olduğu gibi bu yılda önem verildiğini bu nedenle hızlıca çalışma yaparak alt yapıda da sürece başladıklarını söyleyen Cihangir Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler, bu noktada da kısa sürede etkiler yaratacaklarını ifade etti.

Lig daha çekişmeli olacak

Ligin bu yıl adına çekişmeli olacağını sürecin başlaması ile birlikte bunu daha net göreceklerini hatırlatan Karavezirler, bu yıl adına tek yabancının ideal, ancak ileriki yıllar adına yabancı sayısının 2 olması gerektiğini vurguladı.

Projelermizi hayata geçirmek istiyoruz

Cihangir kulübü olarak farklı noktalarda projeler olduğunu ve bu projeler üzerine görüşmelerin başladığını söyleyen Hüseyin Karavezirler, kısa süre içinde de belli projelerden sonuçlar alacaklarını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren zorlu süreç yaşadıklarını sözlerine ekleyen Karavezirler, ancak şu an planlamaları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.