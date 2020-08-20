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Zirve Özçınar, Efe Efe ve Güryel’in

2020 Akdeniz ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı geçtiğimiz gün Cemsa Sporting Center’de yapıldı

20 Ağustos 2020 Perşembe 08:20
Zirve Özçınar, Efe Efe ve Güryel’in
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılan sezonun dördüncü yarışı ile devam etti. Gün geçtikçe minik sporcuların sayısının arttığı motorsporlarının anaokulu olarak adlandırılan karting yarışlarında yine aynı heyecan yaşandı. Yarışta, 8 Karting Akademisi üyesi ve 9 Mini Kategori yarışçısı olmak üzere 12 yaş altı toplam 17 pilot piste çıktı. 7 yaşından küçük Karting Akademisi üyesi Süper Mini sporcuları gelişimlerini gözler önüne sermek için gösteri sürüşü sergilerken 7-12 yaş arası mini sporcuları kıran kırana bir mücadele sergilediler. Mini kategoride Niyazi Özçınar birinci olurken, Rüzgar Miralay ilk kez ikinci olmayı başardı. Üçüncülük ise bu sezonun yeni sporcularından Halil İlkay Kahraman’ın oldu. KKTC Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışın Junior kategorisinde Mustafa Efeefe podyumun zirvesine çıktı. Necati Hasan Güney ikinci olurken, Mete Saygın üçüncü oldu. 1120 metrelik RC7 pistinde yapılan yarışın Senior kategorisinde Tolga Güryel yine birinci olurken onu Demir Emre ikinci olarak takip etti. Üçüncü ise Mert Uzun oldu. Expert kategorisinin birincisi ise Güner Ballı oldu. yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTC Spor Dairesi Müdür Mehmet Özbilgehan takdim etti.

Dereceler

Mini Kategorisi:

1.Niyazi Özçınar (7)

2.Rüzgar Miralay (2)

3.Halil İlkay Kahraman (11)

4.Hasan Macila (99)

5.Demir Göksan (43)

6.Arif Sezerli (19)

7.İsmail Araz (8)

8.Erin Bolkaner (9)

9.Hasan Halil Onalt (10)

Junior Kategorisi:

1.Mustafa Efeefe (3)

2.Necati Hasan Güney (99)

3.Mete Saygın (7)

4.Salih Zeki Hafız (8)

Senior Kategorisi:

1.Tolga Güryel (54)

2.Demir Emre (97)

3.Mert Uzun (4)

Expert Kategorisi:

1.Güner Ballı (77)

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Anahtar Kelimeler:
2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası
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